Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 關注美國通脹數據｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　周二公布數據顯示美國11月失業率意外上升，不過由於政府關門造成的扭曲，數據的可靠性不如往常。11月非農業新增職位6.4萬個，高於經濟學家預期的5萬個。失業率上升至4.6%，經濟學家此前預測上月失業率將保持在4.4%不變。由於政府關門43天，無法從家庭收集數據，勞工統計局周二公布的11月份就業報告和10月份部分更新報告也沒有包括10月份的失業率和其他指標。聯邦基金利率期貨交易商認為，聯儲局在1月27至28日會議上降息的概率僅為24%，下一次降息可能在4月份。周二的其他數據顯示，10月份美國零售額意外持平，儘管生活成本上升迫使一些家庭縮減開支，但第四季度初消費者支出似乎仍保持穩健。下一個重要的美國經濟數據將是周四公布的11月份消費者物價通脹數據。

　　預計日本央行料將於周五將利率上調至30年來的新高，並承諾繼續提高借貸成本，儘管面臨美國關稅及鴿派首相就任等阻力。由於頑固的高食品成本使通脹率近四年來一直高於2%的目標，人們普遍預計日本央行將在周五把短期利率從0.5厘上調至0.75厘。

　　美元兌日圓走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數重新走低，而10天平均線正向下靠近25天平均線，大有機會形成利淡交叉，預示着中短線美元兌日圓的回調傾向。較近支持先看50天平均線154.30。黃金比率計算，38.2%及50%的回吐水準在153.55及152.20，61.8%則為150.85。關鍵支持亦當以150關口為依據。至於短線阻力位料為156及157，下一級是上月未能突破的158水準，之前則會矚目於160關口。

　　美元兌加元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數均呈回跌，10天平均線下破25天平均線形成利淡交叉，匯價則於月初下破上升通道，預料美元兌加元仍有下試壓力，當前支撐先看1.3750及9月17日1.3723水平，關鍵看至1.3550水準附近，在今年六月至七月，匯價三度於此水準附近獲見支撐，之後輾轉升到上月達至1.41水準；預料失守此支持料將見延伸另一浪下滑，之後看至1.35及1.3440。阻力位預料在1.38及1.39，下一級料為1.40及1.4140水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報

最Hit
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
飲食
13小時前
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
影視圈
11小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
13小時前
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
01:51
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
10小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
9小時前
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
影視圈
14小時前
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
17小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
2025-12-16 20:00 HKT
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
20小時前
更多文章
大行晨報 - 失業率上升 美元走勢添波動｜大行晨報
　　美國經濟實現了「弱就業、穩經濟」的情況。根據最新美國的就業數據顯示，美國11月失業率升至4.6%，高於市場預期的4.5%，並且創下四年來的新高。這一數據相比9月的4.4%有所上升，直接反映出在早前美國政府停擺的背景下，美國經濟體更顯脆弱性。值得注意的是，雖然美國11月的非農就業人口新增6.4萬，超出預期的5萬，這顯示出就業市場仍有一定的生命力，但仍無法掩蓋失業率上升的事實。 　　從10月
2小時前
大行晨報
大行晨報 - 歐羅完成築底 續展上行走勢｜大行晨報
　　本周央行政策會議密集，且周二美國就業數據及周四的通脹數據可能影響美聯儲政策前景。歐洲央行和英倫銀行將於周四召開會議，日本央行將在周五宣布利率決定。市場預期周四的歐洲央行會議可能會採取鷹派式按兵不動，通過淡化通脹低於目標的預測來傳遞鷹派訊號，儘管長期融資條件趨緊。周一公布歐羅區10月工業產出增速加快，強化了這樣的觀點，即隨着貿易不確定性消退，該地區增長動能正在增強。交易員已排除歐洲央行進一步放寬
2025-12-17 02:00 HKT
大行晨報