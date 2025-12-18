大行晨報 - 關注美國通脹數據｜大行晨報

周二公布數據顯示美國11月失業率意外上升，不過由於政府關門造成的扭曲，數據的可靠性不如往常。11月非農業新增職位6.4萬個，高於經濟學家預期的5萬個。失業率上升至4.6%，經濟學家此前預測上月失業率將保持在4.4%不變。由於政府關門43天，無法從家庭收集數據，勞工統計局周二公布的11月份就業報告和10月份部分更新報告也沒有包括10月份的失業率和其他指標。聯邦基金利率期貨交易商認為，聯儲局在1月27至28日會議上降息的概率僅為24%，下一次降息可能在4月份。周二的其他數據顯示，10月份美國零售額意外持平，儘管生活成本上升迫使一些家庭縮減開支，但第四季度初消費者支出似乎仍保持穩健。下一個重要的美國經濟數據將是周四公布的11月份消費者物價通脹數據。



預計日本央行料將於周五將利率上調至30年來的新高，並承諾繼續提高借貸成本，儘管面臨美國關稅及鴿派首相就任等阻力。由於頑固的高食品成本使通脹率近四年來一直高於2%的目標，人們普遍預計日本央行將在周五把短期利率從0.5厘上調至0.75厘。



美元兌日圓走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數重新走低，而10天平均線正向下靠近25天平均線，大有機會形成利淡交叉，預示着中短線美元兌日圓的回調傾向。較近支持先看50天平均線154.30。黃金比率計算，38.2%及50%的回吐水準在153.55及152.20，61.8%則為150.85。關鍵支持亦當以150關口為依據。至於短線阻力位料為156及157，下一級是上月未能突破的158水準，之前則會矚目於160關口。



美元兌加元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數均呈回跌，10天平均線下破25天平均線形成利淡交叉，匯價則於月初下破上升通道，預料美元兌加元仍有下試壓力，當前支撐先看1.3750及9月17日1.3723水平，關鍵看至1.3550水準附近，在今年六月至七月，匯價三度於此水準附近獲見支撐，之後輾轉升到上月達至1.41水準；預料失守此支持料將見延伸另一浪下滑，之後看至1.35及1.3440。阻力位預料在1.38及1.39，下一級料為1.40及1.4140水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報