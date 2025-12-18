大行晨報 - 失業率上升 美元走勢添波動｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2小時前
　　美國經濟實現了「弱就業、穩經濟」的情況。根據最新美國的就業數據顯示，美國11月失業率升至4.6%，高於市場預期的4.5%，並且創下四年來的新高。這一數據相比9月的4.4%有所上升，直接反映出在早前美國政府停擺的背景下，美國經濟體更顯脆弱性。值得注意的是，雖然美國11月的非農就業人口新增6.4萬，超出預期的5萬，這顯示出就業市場仍有一定的生命力，但仍無法掩蓋失業率上升的事實。

　　從10月的數據看，非農就業人口實際上減少了10.5萬人，並且與預期的減少2.5萬人相比，這一結果進一步加深了市場對美國經濟放緩的擔憂。美國勞工統計局對8月和9月就業數字的下修，意味着經濟放緩的跡象在多個月份重複出現。尤其是在家庭調查數據因政府停擺而未能收集的情況下，預測未來的經濟走勢將會變得更加複雜。

　　美國伴隨着失業率的上升，美國的PMI指數也未能提供利好訊號。美國12月標普全球製造業PMI初值為51.8，低於預期的52.1，這表明製造業活動有所放緩。同樣，服務業PMI和綜合PMI的數據也顯示出經濟增長動力的減弱。這種情況下，市場對未來幾個月經濟增長的信心受到挑戰。

　　在失業救濟方面，上周首領失業救濟人數回升至23.6萬人，高過預期的22萬人，顯示出失業情況可能加重。此外，持續申領失業救濟人數雖然低於預期，但這依然是對經濟的拖累。然而，貿易逆差數據卻顯示出一些希望。美國9月貿易逆差收窄至528億美元，低於預期的631億美元，這為美元提供了一定的支撐。然而，這些積極的數據並未能完全抵消其他經濟指標的疲弱。

　　另外，美國因政策變化而引發市場波動，投資者對聯儲局政策走向的預期也在持續變化。近期的利率決策顯示，聯儲局在今個月已經將利率下調25個基點，並表示有可能在2026年內只有一次的降息。在這背景下，市場對美國總統特朗普選擇聯儲局主席候選人的關注也加劇，尤其是沃什被視為可能的接任者，這進一步增加了市場的不確定性。

　　隨着美匯指數在98.5至99水平之間徘徊，可以預見未來幾個月內，若經濟數據未能顯示出明顯的好轉，美元可能會面臨進一步的下行壓力。從技術面看，若美元長期在98.5至99之間無法突破，將可能在月底前下試97.5，但美匯指數的長期走勢仍有反彈空間，因此可密切留意今年低位96.2會否跌破。

光大證券國際產品開發及零售研究部

