輪商精選 - 觀望阿里AI發展 留意「15570」 | 窩輪熱炒特區

港股昨日普遍受壓，當中阿里巴巴（9988）曾一度跌至141元水平，其後收復部分失地，收報144.2元。近日彭博智庫指出，阿里在人工智能領域的商業化步伐相對較慢，目前主要集中於企業級應用和基礎設施建設，這類策略雖然有望帶來長遠效益，但短期現金流回收速度或相對較慢。但是隨着市場預期推廣活動將逐步減少，彭博智庫料阿里利潤率和盈利能力或有望復甦，或可為公司提供一定的財務緩衝。



展望2026年，市場普遍預計阿里及其他內地互聯網企業將繼續面對價格戰、廣告收入增長放緩，以及人工智能技術快速發展等多重挑戰。投資者可持續留意集團如何平衡短期現金流與長期增長機會，並關注行業競爭格局和政策變化。



輪證資金流方面，周一輪場投資者傾向進場博反彈。阿里好倉周一錄得約2000萬元淨流入，至於淡倉周一錄少於300萬元淨流入，在好倉中資金流入排名第一。



如看好可留意阿里購「15570」，行使價170.1元，實際槓桿8.4倍，明年3月到期。如看淡則可留意阿里沽「20544」，行使價138元，實際槓桿6.7倍，明年3月到期。



摩根大通亞洲



上市衍生產品銷售部



