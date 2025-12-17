Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 大盤乘勢搶聖誕檔期出擊 | 樓聲隨筆

張日強
29分鐘前
產經 專欄
整體樓市氣氛向好，新盤及二手樓市場表現尚算穩定，發展商採取按部就班策略推盤，未有加快搶攻。其中西沙新盤近日明顯積極部署，發展商於於過去1周先後為該盤進行軟銷，並最快可於下周上載樓書，部署於聖誕檔期出擊。由於該盤1期於今年5月推售，並迅速沽出逾1500伙，成績相當理想，今次推售2期相信亦備受市場追捧，有關開價將會成為全城焦點。

 　　市場氣氛持續好轉，雖然上周美國聯儲局減息，惟本港未有跟隨，市況未如預期急速升溫，發展商仍按部就班進行推盤部署。

　　目前市場上只有西沙新盤正在連番軟銷，其他新盤則不敢輕舉妄動，紛紛靜觀其變。由於該盤1期於今年5月時推出，當時仍未進行減息，惟銷情卻相當理想，受到低價推售刺激，該盤創出沽出逾1500伙的佳績，成為近年銷情最理想樓盤之一。發展商今輪推售2期，將備受全城矚目，料有關開價會成為熱賣關鍵點，並可引領各路客源湧出來。

　　今次美國聯儲局減息後本港未有跟隨，雖然對整體市場未有造成太大影響，惟發展商未有加快推盤步伐，並採取按部就班審慎策略。其中西沙新盤最為積極，最快可於下周上載樓書，並且將會於聖誕檔期開價，料將會成為全城焦點，有機會帶起其他新盤加入推盤行列，預期下月初將會有更多新盤部署出擊。

