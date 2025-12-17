Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 英鎊50天線為關鍵｜大行晨報

27分鐘前
產經 專欄
　　美國最新申領失業救濟人數創2020年以來最大增幅，美國勞工部公布，截至12月6日止當周，首次申請失業救濟人數23.6萬人，按周增加4.4萬人，亦高於市場預期的22萬人。執筆之時美國非農就業數據暫未公布，市場預計11月美國非農就業職位將增長5萬份，失業率預計為4.4%。而就業及通脹數據公布前，美匯指數持續於下降通道當中約98.3水平徘徊。

　　另一邊廂，最新公布的數據顯示，英國10月零售銷售按月大跌1.1%，扭轉9月經上調後升0.7%的勢頭，並遠差過預期。而經濟亦持續萎縮，英國國家統計局公布，10月英國國內生產終值按年下跌0.1%，連續兩個月萎縮，亦低於市場原本預期的升0.1%。就業數據方面，截至10月底三個月ILO失業率升至5.1%，符合市場預期，但仍創近5年來新高。英倫銀行11月議息時曾以5比4的投票結果，宣布將利率維持在4厘水平不變，結果符合市場預期。市場揣測央行官員仍對於是否繼續減息而存在分歧。英倫銀行將於本周四公布議息結果，由於近期經濟及就業數據不佳，市場預計英倫銀行料減息0.25%，將利率下調至3.75厘。

　　早前受英國國債跑贏影響，英鎊迎來一輪反彈，上周一度回升至1.34水平，雖然短期來看英國預算案對英鎊的壓力或已減弱，但英鎊仍欠缺明顯動力繼續向上，若英倫銀行重啟減息周期或有可能限制英鎊反彈空間。短線來看，英鎊兌美元能否企穩50天線約1.325水平為關鍵，若難以企穩不排除再度下試1.31水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

大行晨報 - 歐羅完成築底 續展上行走勢｜大行晨報
　　本周央行政策會議密集，且周二美國就業數據及周四的通脹數據可能影響美聯儲政策前景。歐洲央行和英倫銀行將於周四召開會議，日本央行將在周五宣布利率決定。市場預期周四的歐洲央行會議可能會採取鷹派式按兵不動，通過淡化通脹低於目標的預測來傳遞鷹派訊號，儘管長期融資條件趨緊。周一公布歐羅區10月工業產出增速加快，強化了這樣的觀點，即隨着貿易不確定性消退，該地區增長動能正在增強。交易員已排除歐洲央行進一步放寬
27分鐘前
大行晨報
大行晨報 - 關注本周英國議息｜大行晨報
　　英倫銀行、歐洲央行及日本央行將在本周制定貨幣政策，由於英國通脹終於出現了一些緩解跡象，市場幾乎已經完全消化了英倫銀行降息的前景，而市場預期歐洲央行將維持利率不變。此外，美國將公布多項因政府停擺而推遲的數據，其中包括投資者期待已久的11月非農就業報告將於周二公布，而通脹數據將於周四公布。美國總統特朗普上周五表示，他傾向於由前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）或國家經濟委員會主任哈塞特（Ke
2025-12-16 02:00 HKT
大行晨報