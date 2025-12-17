大行晨報 - 英鎊50天線為關鍵｜大行晨報

美國最新申領失業救濟人數創2020年以來最大增幅，美國勞工部公布，截至12月6日止當周，首次申請失業救濟人數23.6萬人，按周增加4.4萬人，亦高於市場預期的22萬人。執筆之時美國非農就業數據暫未公布，市場預計11月美國非農就業職位將增長5萬份，失業率預計為4.4%。而就業及通脹數據公布前，美匯指數持續於下降通道當中約98.3水平徘徊。



另一邊廂，最新公布的數據顯示，英國10月零售銷售按月大跌1.1%，扭轉9月經上調後升0.7%的勢頭，並遠差過預期。而經濟亦持續萎縮，英國國家統計局公布，10月英國國內生產終值按年下跌0.1%，連續兩個月萎縮，亦低於市場原本預期的升0.1%。就業數據方面，截至10月底三個月ILO失業率升至5.1%，符合市場預期，但仍創近5年來新高。英倫銀行11月議息時曾以5比4的投票結果，宣布將利率維持在4厘水平不變，結果符合市場預期。市場揣測央行官員仍對於是否繼續減息而存在分歧。英倫銀行將於本周四公布議息結果，由於近期經濟及就業數據不佳，市場預計英倫銀行料減息0.25%，將利率下調至3.75厘。



早前受英國國債跑贏影響，英鎊迎來一輪反彈，上周一度回升至1.34水平，雖然短期來看英國預算案對英鎊的壓力或已減弱，但英鎊仍欠缺明顯動力繼續向上，若英倫銀行重啟減息周期或有可能限制英鎊反彈空間。短線來看，英鎊兌美元能否企穩50天線約1.325水平為關鍵，若難以企穩不排除再度下試1.31水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部



大行晨報