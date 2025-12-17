大行晨報 - 歐羅完成築底 續展上行走勢｜大行晨報

本周央行政策會議密集，且周二美國就業數據及周四的通脹數據可能影響美聯儲政策前景。歐洲央行和英倫銀行將於周四召開會議，日本央行將在周五宣布利率決定。市場預期周四的歐洲央行會議可能會採取鷹派式按兵不動，通過淡化通脹低於目標的預測來傳遞鷹派訊號，儘管長期融資條件趨緊。周一公布歐羅區10月工業產出增速加快，強化了這樣的觀點，即隨着貿易不確定性消退，該地區增長動能正在增強。交易員已排除歐洲央行進一步放寬政策的可能，同時預計2026年12月加息25個基點的概率約為20%，並預計2027年3月加息的概率接近50%。



歐羅兌美元走勢，技術圖表所見，鑑於過去兩個月均在1.17水準遇阻，故在上周明確破位後，來到本周若仍可持於此區上方，則可望在接近兩個月的築底進程後，歐羅可望重新啟動上升走勢。上望阻力料為1.1800及1.1860，下一級指向9月17日高位1.1918以至1.20關口。下方支撐先參考1.17及1.1610，其後看至1.1550及11月5日低位1.1468。



新西蘭央行總裁布雷曼（Anna Breman）周一表示，如果經濟形勢如預期發展，官方隔夜拆款利率（OCR）可能在一段時間內保持在目前的2.25%水平，淡化了了市場對明年加息的預期。布雷曼發表講話後，紐元走低。另外，新西蘭預計將於周二公布年中預算更新，並將於周四公布第三季國內生產總值（GDP）。周四的數據預計將顯示，新西蘭經濟第三季健康增長了0.9%，而前一季度則萎縮了0.9%。這可能表明新西蘭經濟在積極降減息後正在復甦。



技術圖表所見，紐元兌美元近日受制於0.58關口，而RSI及隨機指數正有着初步回落跡象，需慎防紐元短線或正醞釀回調壓力。支持位估計為0.5710及0.5685，下一級關鍵指向0.5610及0.5570水平。阻力位將繼續留意0.58以及200天平均線0.5860，其後關鍵將留意0.59及0.60關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報