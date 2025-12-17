Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 歐羅完成築底 續展上行走勢｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
29分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　本周央行政策會議密集，且周二美國就業數據及周四的通脹數據可能影響美聯儲政策前景。歐洲央行和英倫銀行將於周四召開會議，日本央行將在周五宣布利率決定。市場預期周四的歐洲央行會議可能會採取鷹派式按兵不動，通過淡化通脹低於目標的預測來傳遞鷹派訊號，儘管長期融資條件趨緊。周一公布歐羅區10月工業產出增速加快，強化了這樣的觀點，即隨着貿易不確定性消退，該地區增長動能正在增強。交易員已排除歐洲央行進一步放寬政策的可能，同時預計2026年12月加息25個基點的概率約為20%，並預計2027年3月加息的概率接近50%。

　　歐羅兌美元走勢，技術圖表所見，鑑於過去兩個月均在1.17水準遇阻，故在上周明確破位後，來到本周若仍可持於此區上方，則可望在接近兩個月的築底進程後，歐羅可望重新啟動上升走勢。上望阻力料為1.1800及1.1860，下一級指向9月17日高位1.1918以至1.20關口。下方支撐先參考1.17及1.1610，其後看至1.1550及11月5日低位1.1468。

　　新西蘭央行總裁布雷曼（Anna Breman）周一表示，如果經濟形勢如預期發展，官方隔夜拆款利率（OCR）可能在一段時間內保持在目前的2.25%水平，淡化了了市場對明年加息的預期。布雷曼發表講話後，紐元走低。另外，新西蘭預計將於周二公布年中預算更新，並將於周四公布第三季國內生產總值（GDP）。周四的數據預計將顯示，新西蘭經濟第三季健康增長了0.9%，而前一季度則萎縮了0.9%。這可能表明新西蘭經濟在積極降減息後正在復甦。

　　技術圖表所見，紐元兌美元近日受制於0.58關口，而RSI及隨機指數正有着初步回落跡象，需慎防紐元短線或正醞釀回調壓力。支持位估計為0.5710及0.5685，下一級關鍵指向0.5610及0.5570水平。阻力位將繼續留意0.58以及200天平均線0.5860，其後關鍵將留意0.59及0.60關口。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報

最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
17小時前
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
亡父紅白藍袋引爆全網淚點！港女半夜發帖揭孝順子女「最痛秘密」：不敢打開｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
生活百科
12小時前
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
6小時前
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
連鎖快餐店長者優惠！指定早餐系列減$3 一連七日憑樂悠咭即享
飲食
13小時前
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
醫生教室
9小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
8小時前
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
《愛回家》「億元駙馬」人生勝利組！與富貴女友求婚半年榮升人父 囡囡萌照流出微絲細眼似足爹哋
影視圈
2小時前
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
張堅庭榮升做外父！飲女婿茶「強忍淚水」女兒結婚金光閃閃巨型流星錘貴氣逼人
影視圈
9小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT
更多文章
大行晨報 - 英鎊50天線為關鍵｜大行晨報
　　美國最新申領失業救濟人數創2020年以來最大增幅，美國勞工部公布，截至12月6日止當周，首次申請失業救濟人數23.6萬人，按周增加4.4萬人，亦高於市場預期的22萬人。執筆之時美國非農就業數據暫未公布，市場預計11月美國非農就業職位將增長5萬份，失業率預計為4.4%。而就業及通脹數據公布前，美匯指數持續於下降通道當中約98.3水平徘徊。 　　另一邊廂，最新公布的數據顯示，英國10月零售銷
29分鐘前
大行晨報