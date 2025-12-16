聞風至 - 昆侖能源防守力強可取 | 鮮股落鑊

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
2小時前
產經 專欄
科網股受壓下，港股於上周五急彈後再度回落，恒指昨日下跌347點，收報25628點，將周五彈幅掉回大半，全日成交金額2042.9億元。

　　大市表現反覆偏軟，人工智能（AI）概念龍頭股阿里巴巴（9988）及百度集團（9888）分別下跌3.6%及5.8%，中芯國際（981）亦跌4.4%，為市場增添不少負面情緒，昆侖能源（135）這類公用類股份可望在這段時期提供一定的防守性，亦有一定的上博空間。

　　昆侖能源今年以來表現跑輸大市，昨日收市價7.5元計，年內累跌10.71%，同期恒指累彈3成。但這主要是由於昆侖能源於過去3年仍然累升近25%，已累積一定升幅，而且集團業績表現未見顯著提升，市場對內地天然氣需求預期開始調低所致。

　　不過摩通最近發出報告指，昆侖能源及華潤燃氣等公司燃氣銷量出現逐季改善，預計昆侖能源今年下半年銷量增幅可超過5%，該行建議投資者可關注昆侖能源的入市機會。

今年表現暫跑輸大市

　　另一方面，中石油經濟技術研究院在近期發布的能源展望和統計審核中，對中國天然氣市場持較樂觀態度，報告指出，2025年1至9月，中國車用LNG消費量按年增長22%，達2027萬噸，主要受物流需求驅動；新增燃氣發電裝機容量將於2025年達到超過20吉瓦的歷史新高；未來五年，工業部門將成為中國天然氣需求增長的最大貢獻者；隨着城市化進程的持續推進，未來十年城市燃氣需求仍有巨大增長空間。

　　這些觀點可能為昆侖能源等相關企業的長期需求提供支撐，緩解市場的負面預期。市場預期或為昆侖能源股價帶來新上升動力，未來營運數據令人期待。

　　隨着宏觀層面需求預測逐步改善，加上行業龍頭的銷量回暖訊號越見明確，市場對昆侖能源估值壓力有望逐步釋放。若下半年燃氣銷量如預期錄得逾5%增長，將成為推動盈利恢復首要催化劑，而這亦是投資者最關注的核心變量。

聞風至

