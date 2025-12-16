張日強 - 投資客頻進擊力吸細價收租樓 | 樓聲隨筆

市場氣氛持續好轉，雖然上周美國聯儲局減息，惟本港未有跟隨，市況未如預期急起升溫，發展商仍按部就班進行推盤部署。至於二手樓市場仍算表現不俗，尤其細價樓市場成交穩定，部分收租回報更高逾4厘，吸引不少收租投資客於市場上尋覓筍盤，除了透過地產代理於市場尋盤外，亦於銀主拍賣場上搜羅低價平盤，目標並以細價樓主導，預料短期內二手細價盤仍會成為主流。



整體樓市氣氛回穩，上周美國聯儲局減息0.25厘，雖然本港銀行未有跟隨減息，樓市大致維持平穩，惟市場料減息周期仍未完結，發展商仍按部就班部署於短期內推盤應市。



至於二手樓市場仍然表現穩定，不少買家於市場上尋盤，當中以投資客最為積極，頻頻四出搜羅筍盤，九龍得寶花園新近錄得成交，該單位面積約253方呎，屬1房間隔，議價後減價20萬以340萬易手，呎價約1.34萬，屬市價水平，新買家為投資客，預計租金回報可觀。另外，元朗朗日峰低層戶早於月前由投資者以約374.3萬購入，單位面積約278方呎，屬1房連開放式廚房間隔，日前以1.2萬租出，以單位購入價計算，租金回報約3.8厘。



事實上，二手樓市場明顯回穩，當中以細價樓的睇樓及成交量最為矚目，由於租金持續上升，導致不少租客紛紛改變策略，部分租客「轉租為買」，加上投資者的動力持續增加，預期細價樓的成交量將成為市場主流。



張日強