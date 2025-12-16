Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 投資客頻進擊力吸細價收租樓 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

 　　市場氣氛持續好轉，雖然上周美國聯儲局減息，惟本港未有跟隨，市況未如預期急起升溫，發展商仍按部就班進行推盤部署。至於二手樓市場仍算表現不俗，尤其細價樓市場成交穩定，部分收租回報更高逾4厘，吸引不少收租投資客於市場上尋覓筍盤，除了透過地產代理於市場尋盤外，亦於銀主拍賣場上搜羅低價平盤，目標並以細價樓主導，預料短期內二手細價盤仍會成為主流。

　　整體樓市氣氛回穩，上周美國聯儲局減息0.25厘，雖然本港銀行未有跟隨減息，樓市大致維持平穩，惟市場料減息周期仍未完結，發展商仍按部就班部署於短期內推盤應市。

　　至於二手樓市場仍然表現穩定，不少買家於市場上尋盤，當中以投資客最為積極，頻頻四出搜羅筍盤，九龍得寶花園新近錄得成交，該單位面積約253方呎，屬1房間隔，議價後減價20萬以340萬易手，呎價約1.34萬，屬市價水平，新買家為投資客，預計租金回報可觀。另外，元朗朗日峰低層戶早於月前由投資者以約374.3萬購入，單位面積約278方呎，屬1房連開放式廚房間隔，日前以1.2萬租出，以單位購入價計算，租金回報約3.8厘。

　　事實上，二手樓市場明顯回穩，當中以細價樓的睇樓及成交量最為矚目，由於租金持續上升，導致不少租客紛紛改變策略，部分租客「轉租為買」，加上投資者的動力持續增加，預期細價樓的成交量將成為市場主流。

張日強

最Hit
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
8小時前
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
11小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
14小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
影視圈
9小時前
昂山素姬兒子擔心母親可能已去世。 路透社
昂山素姬之子憂母親或已去世 「兩年沒有消息」
即時國際
5小時前
報道指，8成所謂廣東新會陳皮實為「廣西陳皮」。央視截圖
新會陳皮黑幕︱年份造假1個月變「5年貨」 ¥70批發價賣¥500
即時中國
7小時前
Do姐早餐歎街坊燒味名店 超專業食足4款刁鑽叉燒 網民：我哋去買全部頭頭尾尾
Do姐早餐歎街坊燒味名店 超專業食足4款刁鑽叉燒 網民：我哋去買全部頭頭尾尾
飲食
2025-12-14 13:00 HKT
萬千星輝頒獎典禮2025十強完整名單公布 視后之爭佘詩曼、宣萱大熱 羅子溢奪視帝呼聲高
01:58
萬千星輝頒獎典禮2025十強完整名單公布 視后之爭佘詩曼、宣萱大熱 羅子溢奪視帝呼聲高
影視圈
11小時前
更多文章
張日強 - 「轉租為買」上車客日漸增多 | 樓聲隨筆
整體市場氣氛已見好轉，受惠連環減息的效應，樓市交投量亦逐步增加，以及下月美國聯儲局議息，市場預期再度減息的機會大增，受多項利好消息刺激，新盤及二手樓市場均同樣受惠，特別是二手細價樓的睇樓及成交量忽然升溫，由於租金持續上升，導致不少租客紛紛改變策略，部分租客「轉租為買」，以及部分上車客明顯加快入市步伐，相信減息的因素成為最大的推動力。 　　新盤市場氣氛急速好轉，連帶二手樓市場同樣受惠，由於近期
2025-11-26 02:00 HKT
樓聲隨筆