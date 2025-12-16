Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍禮賢 - 快手留意反彈機會｜開工前落盤/頭條名家本周心水

伍禮賢
2小時前
產經 專欄
　　快手（1024）第三季收入及淨調整利潤分別錄得按年增長14.2%及26.3%。當中集團三大傳統業務均維持良好收入增速，線上營銷服務、直播及其他服務的收入規模，各自較去年同期14.0%、2.5%及41.3%，反映快手業績增長全面。期內，快手應用的平均日活躍用戶和平均月活躍用戶均創出記錄新高，分別為4.2億及7.3億，活躍用戶總使用時長按年增長3.6%。

　　第三季可靈AI的收入超過3億元人民幣，快手預期全年可靈AI的收入規模將達到1.4億美元（約10億元人民幣），此較年初的目標實現翻倍。另一方面，本次業績反映，可靈AI對促進快手旗下各大業務均具良好的協同效應。

　　近期快速股價有所走弱，投資者不妨待股價回落至64元附近關注，目標上望70元，如股價向下跌穿60元止蝕。

　　筆者為證監會持牌代表，沒有持有上述股份​​。

光大證券國際證券策略師
伍禮賢
 

開工前落盤