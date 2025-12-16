大行晨報 - 歐羅短線有機可尋｜大行晨報

美國聯儲局上周議息會議符合市場預期宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率區間降至3.5至3.75厘，結果符合市場預期。今次會議公布的利率點陣圖顯示，官員預計2026年可能只減息一次。不過芝商所Fedwatch最新利率期貨顯示，市場仍預計明年局方有機會減息兩次。今個星期環球市場仍然有三間央行會陸續公布議息結果，分別為英倫央行、歐洲央行和日本央行。彭博利率期貨顯示，三間央行在利率看法上各有不同，市場預計英倫銀行減息0.25厘的機率超出9成，歐洲央行較大機會維持利率不變，日本央行加息0.25厘的概率則超出9成。



歐洲央行在10月議息會議中維持利率不變，符合市場預期。行長拉加德稱區內通脹接近2%的中期目標，不對未來的利率路徑作出預先特定的承諾，未來議息時將根據屆時數據逐次會議作出決定。今年以來，環球外圍市場持續動盪，面對關稅干擾，歐羅區的經濟表現平穩，出現令人意外的韌性。得益於投資和消費提振，歐羅區第三季經濟增速超過初值。數據顯示，歐羅區第三季區內生產總值（GDP）按季增長0.3%，增幅高於歐盟統計局0.2%的初步估計。按年則增長1.4%，符合預期。



歐央行行長拉加德表示，儘管環球地緣政治局勢持續緊張，為經濟增長帶來不確定性，但現階段歐羅區經濟前景的風險已趨於平衡。強勁的經濟表現助力工資持續穩健成長。數據顯示，歐羅區第三季人均薪酬年比增幅達4%。歐央行今周會議將公布經濟增長預測，投資者亦可關注。歐羅兌美元逾一個月來表現不俗並重返50天線以上，與此同時美元重返下行趨勢，或有利於歐羅走勢，筆者認為歐羅短線仍有機可尋，初步目標價約1.188水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部



