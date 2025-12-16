Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 歐羅短線有機可尋｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美國聯儲局上周議息會議符合市場預期宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率區間降至3.5至3.75厘，結果符合市場預期。今次會議公布的利率點陣圖顯示，官員預計2026年可能只減息一次。不過芝商所Fedwatch最新利率期貨顯示，市場仍預計明年局方有機會減息兩次。今個星期環球市場仍然有三間央行會陸續公布議息結果，分別為英倫央行、歐洲央行和日本央行。彭博利率期貨顯示，三間央行在利率看法上各有不同，市場預計英倫銀行減息0.25厘的機率超出9成，歐洲央行較大機會維持利率不變，日本央行加息0.25厘的概率則超出9成。

　　歐洲央行在10月議息會議中維持利率不變，符合市場預期。行長拉加德稱區內通脹接近2%的中期目標，不對未來的利率路徑作出預先特定的承諾，未來議息時將根據屆時數據逐次會議作出決定。今年以來，環球外圍市場持續動盪，面對關稅干擾，歐羅區的經濟表現平穩，出現令人意外的韌性。得益於投資和消費提振，歐羅區第三季經濟增速超過初值。數據顯示，歐羅區第三季區內生產總值（GDP）按季增長0.3%，增幅高於歐盟統計局0.2%的初步估計。按年則增長1.4%，符合預期。

　　歐央行行長拉加德表示，儘管環球地緣政治局勢持續緊張，為經濟增長帶來不確定性，但現階段歐羅區經濟前景的風險已趨於平衡。強勁的經濟表現助力工資持續穩健成長。數據顯示，歐羅區第三季人均薪酬年比增幅達4%。歐央行今周會議將公布經濟增長預測，投資者亦可關注。歐羅兌美元逾一個月來表現不俗並重返50天線以上，與此同時美元重返下行趨勢，或有利於歐羅走勢，筆者認為歐羅短線仍有機可尋，初步目標價約1.188水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

大行晨報

最Hit
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
8小時前
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
11小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
14小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
影視圈
9小時前
昂山素姬兒子擔心母親可能已去世。 路透社
昂山素姬之子憂母親或已去世 「兩年沒有消息」
即時國際
5小時前
報道指，8成所謂廣東新會陳皮實為「廣西陳皮」。央視截圖
新會陳皮黑幕︱年份造假1個月變「5年貨」 ¥70批發價賣¥500
即時中國
7小時前
Do姐早餐歎街坊燒味名店 超專業食足4款刁鑽叉燒 網民：我哋去買全部頭頭尾尾
Do姐早餐歎街坊燒味名店 超專業食足4款刁鑽叉燒 網民：我哋去買全部頭頭尾尾
飲食
2025-12-14 13:00 HKT
萬千星輝頒獎典禮2025十強完整名單公布 視后之爭佘詩曼、宣萱大熱 羅子溢奪視帝呼聲高
01:58
萬千星輝頒獎典禮2025十強完整名單公布 視后之爭佘詩曼、宣萱大熱 羅子溢奪視帝呼聲高
影視圈
11小時前
更多文章
大行晨報 - 關注本周英國議息｜大行晨報
　　英倫銀行、歐洲央行及日本央行將在本周制定貨幣政策，由於英國通脹終於出現了一些緩解跡象，市場幾乎已經完全消化了英倫銀行降息的前景，而市場預期歐洲央行將維持利率不變。此外，美國將公布多項因政府停擺而推遲的數據，其中包括投資者期待已久的11月非農就業報告將於周二公布，而通脹數據將於周四公布。美國總統特朗普上周五表示，他傾向於由前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）或國家經濟委員會主任哈塞特（Ke
2小時前
大行晨報
大行晨報 - 加元料延續下跌走勢｜大行晨報
　　美元周三下跌，美國聯儲局一如預期下調利率，但暗示可能會在1月的下次政策會議上暫停寬鬆周期。聯儲局主席鮑威爾在利率決議後的新聞發布會上表示，下一步行動不太可能是加息，這進一步打擊美元。他補充稱，加息並非決策者新預測中反映的基線情境。美聯儲將指標政策利率區間下調0.25厘，到3.5至3.75厘，今次減息在意料之中，所以並不意外；投票結果是9票贊成減息0.25厘，3票反對，也在意料之中。聲明中強調，
2025-12-12 02:00 HKT
大行晨報