大行晨報 - 關注本周英國議息｜大行晨報

2小時前
　　英倫銀行、歐洲央行及日本央行將在本周制定貨幣政策，由於英國通脹終於出現了一些緩解跡象，市場幾乎已經完全消化了英倫銀行降息的前景，而市場預期歐洲央行將維持利率不變。此外，美國將公布多項因政府停擺而推遲的數據，其中包括投資者期待已久的11月非農就業報告將於周二公布，而通脹數據將於周四公布。美國總統特朗普上周五表示，他傾向於由前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）或國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）在明年領導聯儲局。

　　英鎊兌美元在11月大致上落於1.3至1.32區間，當前已見上破區間，可望正以雙底形態續作上行。黃金比率計算，50%的反彈水平在1.3380，這亦正是100天平均線位置所在；進一步擴展至61.8%的反彈幅度為1.3465。較大阻力可留意1.35關口，之後關鍵指向9月17日高位1.3726以至1.38關口。支持位回看100天平均線1.3360及50天平均線1.3255及1.32，之後看至1.3090水平。

　　瑞士政府周一上調了2026年的經濟增長預期，稱美國降低對瑞士產品進口關稅的協議意味着瑞士出口商受到貿易壁壘的衝擊有所減輕。瑞士於11月與華盛頓達成初步協議，將美國的關稅從39%降至15%。政府的經濟專家小組目前預計，2026年瑞士經濟增長率為1.1%，高於10月的0.9%。

　　技術走勢而言，美元兌瑞郎在11月14日曾觸低於0.7876，其後出現穩步反彈，之前10月17日低位0.7870，故此，至今又回落至此區域之上，故將格外受到關注。9月17日低位見於0.7827。若然下破此區，料見開展新一輪跌勢。進一步則會關注0.77及0.76水準，再而料為0.7520。至於阻力位參考0.80及11月5日高位0.8124，較大阻力料為200天平均線0.8160及0.8250。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
