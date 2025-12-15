伍一山 - 恒指見錘頭利好後市 | 有錢圖

港股上周五大幅反彈，恒指收市報25976點，升446點，全日成交金額增至2427億元。



以周線圖分析，恒指上周低位25257點，高位26151點，一周累跌108點，周線陰陽燭為「錘頭」，有利反彈。周線技術指標持續改善，MACD牛熊，熊差持續收窄；慢隨機指數初步發出買入訊號；9周RSI微跌至52.97仍守中軸之上。周線保歷加通道繼續收窄，大市陷於橫行悶局。



恒指9月下旬升至27381點創牛市新高，調整至25145點後，反彈至27188點，其後以大陰燭下跌，形成雙頂形態，上月中跌近雙頂頸線25145點後連續兩周回升，惟受制於10周線（25955），上周一度跌近頸線，上周五急彈反映頸線支持力強，本周若升破10周線並站穩其上，雙頂威脅有望解除，延續橫行走勢，等待消息突破。



國指上周五升145點，收報9079點，一周累跌118點，周線陰陽燭亦為利好的「錘頭」，技術指標未見有重大改善，MACD牛熊，熊差擴大；慢隨機指數初步發出買入訊號，9周RSI重回中軸之下報48.46。國指10周線（9189）與20周線（9175）重疊，仍是短期重要阻力。



金風突破下降通道



金風科技（2208）上周五升2.33%，收報13.58元，據報金風持有民營火箭企業藍箭航天的大量股份，藍箭近期積極進行IPO籌備工作，計劃於上海科創板上市，若成功上市，有望為金風帶來可觀收益。



走勢上，金風股價4月跌至3.79元大超賣，即日以「十字胎」見底，10月中大升至17.32元大超買，陰陽燭即日以「烏雲蓋頂」展開調整，形成下降通道，上周升破通道，MACD牛差擴大利好，現價買入，目標價20元，跌破12.4元止蝕。



伍一山