Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

巨B講投資 - 劉偉利 - 長假期前夕 | | 巨B講投資

巨B講投資
巨B講投資
劉偉利
16分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　長假期前的金融市場，總是瀰漫着一種複雜的氣息。交易員的屏幕依然閃爍，但心思或許已飄向遠方的陽光與海灘。此時，在剛剛的星期三聯儲局傳出「減息」與「買債」同步的卓號，無疑是一劑強心針，也像一場精心安排的假期饋贈。

　　所謂減息，是降低資金的價格，鼓勵企業與個人借貸投資、消費；而買債（重啟量化寬鬆），則是央行直接向市場注入流動性，如同打開資金的水龍頭。兩者並行，好比不僅宣布商店全面打折（減息），還直接給消費者發放購物券（買債），力道與決心不言可喻。這通常預示著決策者看到了經濟深層的隱憂，決意用強力政策鋪設一張安全網。短期而言，市場必將以狂歡回應，風險資產將獲追捧，因為便宜的資金正在尋找去處。然而，這份禮物背後附帶着長期問卷：通脹的幽靈是否會因此歸來？政策的邊際效應是否已在遞減？狂歡之後的清晨，經濟仍需面對自身的體質問題。

　　作為市場的參與者，我們或許該從這般宏大的操作中，領悟一些微小的個人智慧。投資與人生，有時異曲同工。聯準會深知「過度操作」的危害，若非必要，絕不輕易同時動用兩大重器。我們個人戶頭裡的資金管理，何嘗不是如此？頻繁進出，追逐每一個風口，往往不如耐心持有、等待趨勢明朗。很多時候，「不操作」本身就是一種關鍵操作——它意味對自身策略的信任，對市場噪音的過濾，以及在不確定性中保持平靜的能力。

　　因此，在長假前夕，最好的準備或許不是匆忙地調整倉位，而是為自己設定一個「心靈的止損點」。一年將盡，市場的陰陽燭與人生的軌跡一樣，有高有低。重要的不是抓住每一個波動，而是在年末時，能安然清點收穫，誠實面對教訓。無論是豐厚的回報，或寶貴的經驗，都是滋養下一段旅程的資糧。

　　就讓市場的歸市場，假期的歸假期。放下對短期升跌的執念，如同央行不會每日干預匯率。真正的投資智慧，在於看清大勢後，那份敢於放鬆、敢於享受當下的從容。當鈴聲響起，就瀟灑離場吧。畢竟，懂得休息的水手，才能更清醒地迎接明年的風浪。此刻的不操作，正是為了未來更優雅地進場。

Collis Capital合夥創始人
劉偉利

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
11小時前
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
槍擊現場一片混亂。
00:43
悉尼邦迪海灘槍擊增至12死 警方：恐怖主義事件︱有片
即時國際
4小時前
古裝第一美人︱知名藝人何晴去世終年61歲 唯一演遍四大名著女角
古裝第一美人︱知名藝人何晴去世終年61歲 唯一演遍四大名著女角
即時中國
15小時前
有網民拍下英雄民眾奪槍經過。X@Àdnanô
悉尼邦迪海灘槍擊︱英勇市民埋伏奪槍 槍手節節後退天橋再施襲
即時國際
7小時前
謝霆鋒張栢芝18歲大仔Lucas「頹廢look」用餐 路人隨手一拍「神顏」衝上微博熱搜
謝霆鋒張栢芝18歲大仔Lucas「頹廢look」用餐 路人隨手一拍「神顏」衝上微博熱搜
影視圈
10小時前
貴價快餐店Five Guys向現實低頭！？特價餐$99漢堡+細薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
美式快餐店Five Guys再減價？劈價$99有齊漢堡+薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
飲食
15小時前
河南有28歲女教師在成親當日跳樓輕生，以控訴被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28歲高中女教師死控逼婚 成親日跳樓輕生
即時中國
16小時前
更多文章
劉偉利 - 投資須敬畏市場 | 巨B講投資
　　在投資的世界裏打滾多年，總會觀察到一個有趣的現象：許多投資人身上，不自覺地散發一股傲氣，深信自己不僅能預測市場，甚至能推動產業、改變世界。這種心態或許來自於幾次成功的判斷，或是掌管龐大資金所帶來的權力感，但這往往也是危險的開始。 　　做投資的人，最重要的心態之一，就是千萬別把自己當成無所不能的神。市場的複雜與多變，遠超過任何單一個體的智慧總和。我們必須清醒認識到，自己不可能精通每一個行業
2025-12-08 02:00 HKT
巨B講投資