巨B講投資 - 劉偉利 - 長假期前夕 | | 巨B講投資

長假期前的金融市場，總是瀰漫着一種複雜的氣息。交易員的屏幕依然閃爍，但心思或許已飄向遠方的陽光與海灘。此時，在剛剛的星期三聯儲局傳出「減息」與「買債」同步的卓號，無疑是一劑強心針，也像一場精心安排的假期饋贈。



所謂減息，是降低資金的價格，鼓勵企業與個人借貸投資、消費；而買債（重啟量化寬鬆），則是央行直接向市場注入流動性，如同打開資金的水龍頭。兩者並行，好比不僅宣布商店全面打折（減息），還直接給消費者發放購物券（買債），力道與決心不言可喻。這通常預示著決策者看到了經濟深層的隱憂，決意用強力政策鋪設一張安全網。短期而言，市場必將以狂歡回應，風險資產將獲追捧，因為便宜的資金正在尋找去處。然而，這份禮物背後附帶着長期問卷：通脹的幽靈是否會因此歸來？政策的邊際效應是否已在遞減？狂歡之後的清晨，經濟仍需面對自身的體質問題。



作為市場的參與者，我們或許該從這般宏大的操作中，領悟一些微小的個人智慧。投資與人生，有時異曲同工。聯準會深知「過度操作」的危害，若非必要，絕不輕易同時動用兩大重器。我們個人戶頭裡的資金管理，何嘗不是如此？頻繁進出，追逐每一個風口，往往不如耐心持有、等待趨勢明朗。很多時候，「不操作」本身就是一種關鍵操作——它意味對自身策略的信任，對市場噪音的過濾，以及在不確定性中保持平靜的能力。



因此，在長假前夕，最好的準備或許不是匆忙地調整倉位，而是為自己設定一個「心靈的止損點」。一年將盡，市場的陰陽燭與人生的軌跡一樣，有高有低。重要的不是抓住每一個波動，而是在年末時，能安然清點收穫，誠實面對教訓。無論是豐厚的回報，或寶貴的經驗，都是滋養下一段旅程的資糧。



就讓市場的歸市場，假期的歸假期。放下對短期升跌的執念，如同央行不會每日干預匯率。真正的投資智慧，在於看清大勢後，那份敢於放鬆、敢於享受當下的從容。當鈴聲響起，就瀟灑離場吧。畢竟，懂得休息的水手，才能更清醒地迎接明年的風浪。此刻的不操作，正是為了未來更優雅地進場。



Collis Capital合夥創始人

劉偉利