彭丽婷 - 儲能技術全球格局與香港的零碳機遇 | 零碳築跡

全球儲能技術競爭已進入白熱化，以寧德時代為代表的中國創新力量，正憑藉一系列突破性技術，為全球產業提供了創新和智慧的「中國方案」。這為正在探索自身零碳路徑的香港，提供了寶貴的技術參考與戰略啟示。



美國憑藉其在金融與軟件領域的優勢，主導「儲能即服務」（ESaaS）等創新商業模式。歐洲則依託其深厚的工業基礎和綠色政策，在高端製造與戶用光儲一體化領域建立了優勢。日本繼續在材料科學包括固態電池研發上深耕。儘管路徑各異，全球競賽的核心已從單純的技術突破，演變為如何將技術深度融入並優化複雜能源系統。



中國儲能產業已完成了從「量」到「質」的跨越。寧德時代於2025年推出的 587Ah超大容量儲能專用電芯，精准錨定儲能電芯的 「黃金平衡點」。在系統架構層面，由三峽集團與清華大學等主導研發的 「動態可重構電池網路技術」，在全球首次大規模應用了「軟件定義能量」的理念，通過毫秒級控制的高頻開關，將電池模組轉化為可動態組合的獨立能量單元。



香港面臨的挑戰——土地極端稀缺、負荷高度集中、可靠性要求高——正是全球高密度超大型城市能源轉型的極端縮影。因此，香港的零碳之路不應是簡單的技術堆砌，而必須是在嚴苛約束下尋找 「城市級最優解」 的系統工程：在變電站屋頂、地下空間、建築夾層等「邊角料」區域，部署模組化、隨插即用的儲能單元，最大化空間利用效率；利用「動態可重構」等數字儲能技術理念和人工智能，未來的分散式儲能網路能即時預測樓宇用電、電動車充電負荷甚至極端天氣影響，並進行最優回應；探索「價值疊加商業模式」，借鑒全球ESaaS模式，鼓勵社會資本參與。



從粵港澳大灣區的能源互聯到元朗「零碳智能空間」的實踐，香港完全有能力成為這些全球領先儲能技術的最佳應用場景。在通往零碳未來的道路上，香港不僅能借鑒，更能參與定義下一個智慧能源時代。



零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷