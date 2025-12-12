聞風至 - 哈電有力跑贏大市 | 鮮股落鑊

恒指昨日早段一度彈升261點，見25801點，惟其後顯著回落，午後更曾倒跌69點，見25471點；收報25530點，跌10點，全日成交金額續降至1824.8億元。



美國息口的消息並未為市場帶來太大沖喜，港股表現偏向牛皮，但電力相關股份仍然受AI熱潮又引發的潛在需求所推動而表現強硬，哈爾濱電氣（1133）正是其中一員，相信仍然是可持續跑贏大市的好選擇。



據報，由於美國AI數據中心的需求暴增，令當地的製鋁企業受到極大的影響，因這些企業每生產1公噸鋁，就需消耗約1.4萬度電力，但在AI算力需求爆發之後，亞馬遜、微軟等巨頭大幅搶貴電價，令製鋁企業難以盈利。



這些搶電風潮相信很快會捲至中國市場，因阿里巴巴（9988）、騰訊控股（700）、百度集團（9888）等巨頭都在今年大灑金錢加碼投資AI基建，搶電風潮只是遲早的事。更別忘記，中央早前已明確推出多項支持AI政策，包括補貼算力、鼓勵地方政府建設智能算力中心、推動企業加速落地大模型應用等，等同為整個產業鏈打了一支「強心針」。



科技巨頭勢掀搶電潮



換個角度來看，內地科技巨頭將更願意消耗更多電力，本欄早前已多次重提瑞信上調中國電力增長的預測，而就最新情況來看，瑞銀上調後的預測可能已經變得保守。此前瑞銀分析指，將 2028至2030年的中國電力需求增長預測上調至每年8%至9%，較此前預期的增速4%為高。其中，AI數據中心（AIDC）、出口和電動化確定為結構性驅動力，預計他們的影響將持續擴大。



哈爾濱電氣是內地電力裝備龍頭，在火電、核電、水電、燃機、抽水蓄能等領域均有深厚技術積累，是國家大型能源工程的核心供應商。近年最大憧憬，則是集團可望受惠雅下項目引發的巨大商機，據華泰證券估算，單是雅下項目已可望為該股帶來360億元人民幣的新增水電設備定單。



業績方面，哈爾濱電氣更是相當理想，集團近年純利持續大幅增長，2023年大增4.8倍、2024年續長1.9倍，今年上半年再升1.01倍，而該股現價相當於動態市盈率約13.4倍，相信尚未完全反映雅下項目及內地AI數據中心對電力的渴求。



聞風至