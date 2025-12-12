伍禮賢 - 農行縣域貸款成增長動力 | 開工前落盤

農業銀行（1288）低成本存款多，個人活期存款佔比高達23%，在4大行中比例最高，使其在行業整體淨息差下行時，利潤受影響相對較細。公司深耕縣域鄉村服務，為增長提供動力。



農行首3季縣域發放貸款和墊款總額，較去年底增加10.6%，增速處於行業前列；縣域貸款佔境內貸款比重更升至4成以上，由於該活期存款比例較高，意味公司獲得更多低成本資金用以放貸及業務，加上縣域的農戶、小商戶對貸款需求穩定，壞帳率亦不高，形成存款、貸款、再存款的良性循環，有效緩衝息差下行壓力。



截至今年9月底，農行不良貸款率及撥備覆蓋率分別為1.27%及295.08%；截至6月底，逾期貸款率1.22%，保持較低水平。不妨考慮在5.65元買入，目標價6.1元，跌穿5.3元止蝕離場。



筆者為證監會持牌人，本人沒有持有上述股份​​。



光大證券國際

證券策略師

筆者為證監會持牌人

伍禮賢