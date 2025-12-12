Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍禮賢 - 農行縣域貸款成增長動力 | 開工前落盤

開工前落盤
開工前落盤
伍禮賢
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　農業銀行（1288）低成本存款多，個人活期存款佔比高達23%，在4大行中比例最高，使其在行業整體淨息差下行時，利潤受影響相對較細。公司深耕縣域鄉村服務，為增長提供動力。

　　農行首3季縣域發放貸款和墊款總額，較去年底增加10.6%，增速處於行業前列；縣域貸款佔境內貸款比重更升至4成以上，由於該活期存款比例較高，意味公司獲得更多低成本資金用以放貸及業務，加上縣域的農戶、小商戶對貸款需求穩定，壞帳率亦不高，形成存款、貸款、再存款的良性循環，有效緩衝息差下行壓力。

　　截至今年9月底，農行不良貸款率及撥備覆蓋率分別為1.27%及295.08%；截至6月底，逾期貸款率1.22%，保持較低水平。不妨考慮在5.65元買入，目標價6.1元，跌穿5.3元止蝕離場。

　　筆者為證監會持牌人，本人沒有持有上述股份​​。

光大證券國際
證券策略師
筆者為證監會持牌人
伍禮賢

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
8小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
15小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
突發
6小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
20小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
12小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
12小時前
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
7小時前
TVB「落難咪神」胸壓上位小生尺度極大 超低胸盡顯迫爆身材 男神抖大氣硬晒軚
TVB「落難咪神」胸壓上位小生尺度極大 超低胸盡顯迫爆身材 男神抖大氣硬晒軚
影視圈
14小時前
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
飲食
10小時前
更多文章
伍禮賢 - 藥明康德CDMO需求殷切｜開工前落盤/頭條名家本周心水
　　全球對創新藥需求擴大，惟製藥成本巨大且研發支出增加，料更多製藥公司選擇外包部分或全部外包生產流程，可關注藥明康德（2359）。 　　根據沙利文報告數據，CDMO行業近年仍保持較高景氣，其市場規模預期自2023年至2028年會以16.1%年複合增長率增長，而2028年至2033年則以15%年複合增長率增長，內地市場潛力更高。 　　藥明康德近年收入及盈利保持高增長，並剝離低毛利或非核心
2025-12-09 02:00 HKT
開工前落盤