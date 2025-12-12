大行晨報 - 原油明年恐供應過剩｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報
3小時前
產經 專欄
　　美國聯儲局符合市場預期今年內第3次減息，將聯邦基金利率區間降到3.5至3.75厘。過去15個月以來聯儲局累計減息1.75厘，利率越來越接近中性水平，加上今年第4季以來，美國政府持續停擺，導致多項經濟數據延遲發布，令決策官員立場分歧加劇，共有3位聯儲局官員於今次會議中投下反對票。

　　最新公布的利率點陣圖預測顯示，聯儲局官員預計明年只減息1次。除此之外，聯儲局今次會議宣布取消常備回購操作的總額度限制，並宣布自12月12日開始，每月購買400億美元國庫券，主席鮑威爾稱未來幾個月購買量將保持高位。另外，美國勞工統計局（BLS）表示，將於明年1月9日發布美國非農就業報告，1月13日將發布12月消費者物價指數（CPI）。

油組及盟友持續增產

　　另外，受石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）增產影響，OPEC+今年4月至12月累計每日增產約290萬桶，國際油價表現持續疲軟。OPEC+曾於本月初召開會議，表示由於全球石油供應過剩日益明顯，預料明年首季將暫停增產，而OPEC+整體產量佔全球約一半。今年以來，原油價格上半年呈現震盪，紐約期油價格由年初高位約每桶80美元，至現時已回落至每桶58美元，跌幅高達27.5%，成為今年以來表現最差的資產之一。

　　展望明年，我們對油價仍然看淡，由於今年以來OPEC+持續增產，環球市場在2026年初或將出現供應過剩，恐將進一步打壓油價，預計明年上半年紐油將於每桶53至65美元區間上落。

光大證券國際產品開發及零售研究部

