大行晨報 - 加元料延續下跌走勢｜大行晨報

美元周三下跌，美國聯儲局一如預期下調利率，但暗示可能會在1月的下次政策會議上暫停寬鬆周期。聯儲局主席鮑威爾在利率決議後的新聞發布會上表示，下一步行動不太可能是加息，這進一步打擊美元。他補充稱，加息並非決策者新預測中反映的基線情境。美聯儲將指標政策利率區間下調0.25厘，到3.5至3.75厘，今次減息在意料之中，所以並不意外；投票結果是9票贊成減息0.25厘，3票反對，也在意料之中。聲明中強調，勞動力市場疲軟是減息0.25厘的主要理由，這一細節也是市場所注意到的，暗示聯儲局可能會繼續寬鬆政策，儘管對2026年寬鬆政策的預期並沒有改變，已經消化將減息一次、幅度為0.25厘。美聯儲聲明及預測發布後，股市普遍上漲，美元兌一籃子貨幣走弱。市場認為聯儲局1月維持利率不變的概率約為78%。儘管美聯儲決策者的預測是明年減息一次，但利率期貨市場仍認為2026年將減息2次，或聯邦基金利率將達3厘。

加拿大央行周三一如預期維持關鍵政策利率在2.25厘不變。央行行長麥克勒姆表示，整體而言，加拿大經濟在應對美國貿易措施方面展現出韌性。麥克勒姆說，關稅的影響尚未完全擴散到更廣泛的經濟領域。他指出，不確定性依然很高，如果前景發生變化，央行已準備好作出回應。美元兌加元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數均呈回跌，11月兩度自1.41水平附近回落，形成雙頂型態，頸線參考11月18日低位1.3969，在破位後下延幅度正為加劇。當前支撐先看1.38及9月17日1.3723水平，關鍵看至1.3570及1.35水平。阻力位預料在1.39及1.3930，下一級料為1.40及1.4140水平。

英皇金融集團業務總裁

黃楚淇