聞風至 - 復星醫藥低位抬頭可注意 | 鮮股落鑊

港股兩連跌後先稍作反彈，恒生指數周三曾挫177點，低見25257點。惟大市午後從低位回升，最終更以全日高位收市，報25540點，升106點。全日成交金額回落至兩千億元以下，僅1933.9億元。



內地傳出消息指，實驗用食蟹獼猴價格持續飆升，最新單價更已突破10萬元（人民幣，下同）大關，甚至在部分地區達12至13萬元。這一現象或許不僅反映出實驗用食蟹獼猴供應短缺的嚴峻現況，更側面印證國內醫藥研發行業正處於增長爆發期。復星醫藥（2196）作為中國領先的創新驅動醫藥集團，近日股價有抬頭徵兆，昨日升穿22元阻力，收報22.3元，股價再起可期。



內地藥企研發需求加大



報道引述養殖企業表示，明年上半年的猴子已全數售罄，主要運往上海、江蘇等地的醫藥科技公司，其中上海知名CRO公司採購佔比逾七成。雲南昆明一間生物科技公司業務負責人分析指，供應短缺與創新藥上行周期有關，藥企研發需求加大，對實驗猴需求量激增。



早前，里昂證券發表報告對復星醫藥給予高度評價，重申其「跑贏大市」評級，並上調H股目標價由29.6港元升至31.6港元。報告指出，公司旗下臨床前小分子GLP-1藥物與輝瑞簽署21億美元合作協議，輝瑞獲全球獨家權利，涵蓋口服GLP-1藥物針對肥胖症等適應症。



復星醫藥於今年首三季純利已見上升25.5%，至25.23億元，每股收益0.95元。接下來，集團於今年兩年仍有多款新藥預計推出或獲批，其中，2025年第四季預計推出的藥物包括HLX14（denosumab injection），這款自研生物類似藥於9月獲批，用於治療骨質疏鬆症和骨轉移相關併發症。2026年則有抗腫瘤小分子藥物Luvometinib Tablets、聚焦特定腫瘤適應症的XH-S004，以及重點產品GLP-1系列口服藥物可望推出市場。



其中，GLP-1更有輝瑞推動其國際市場的銷售，潛力巨大，或許會成為集團的其中一個重要里程碑。復星醫藥正乘醫藥創新浪潮，國際合作如與Pfizer、Teva深化，結合國內需求爆發，短線更是見底味濃，若能企穩22元關口已是一大關鍵訊號，後市或反覆向30元水平進發，下站再望35元阻力。



