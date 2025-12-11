Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃德几 - 美團現價反映負面因素｜開工前落盤/頭條名家本周心水

黃德几
5小時前
產經 專欄
內容

　　美團（3690）第三季錄得2022年以來首次季度虧損，收入低於市場預期，主因外賣市場價格戰持續，推廣補貼及海外擴張成本高企。第四季核心本地商業板塊仍難扭虧，營運現金流第三季更由去年同期流入150億元轉為大幅流出220億元，短期盈利壓力顯而易見。南非Naspers旗下Prosus於過去數月減持3,910萬股、套現約42億元，亦反映部分長線資金對短期表現失去耐性。

　　然而，這些最壞的情況已幾乎完全反映在當前股價。近一個月跌幅與行業相若，但年初至今仍跑贏大市。市場最擔心的補貼戰，已在國家市監總局出台《外賣平台服務管理基本要求》後出現轉向，美團與對手均公開承諾理性競爭，第三季度很大機會成為這一輪價格戰的高峰。

　　管理層強調將繼續提升用戶活躍度與消費頻次，並透過人工智能優化運營效率。近期推出3000萬張周末消費券、累計投入上億元補貼火鍋及湯麵等高溫品類，聯同海底撈、呷哺呷哺、星巴克等上萬家連鎖品牌參與，顯示平台仍具強大商家號召力。

　　科技層面，美團旗下LongCat團隊正式開源6B參數的LongCat-Image模型，在文生圖、圖像編輯及中文字渲染等多項基準達開源最高水平，並已於LongCat
APP上線零門檻圖生圖功能。雖然現階段AI尚未轉化為顯著盈利貢獻，但已為未來降本增效及新業務場景打下基礎。

　　未來評級的最大變數在於競爭對到店業務利潤率的影響、巴西擴張速度，以及補貼退坡進度。

　　隨監管引導競爭降溫、補貼逐步退場，以及AI技術持續落地，美團最壞的時刻已過，現價具備較高安全邊際，適合中長線投資者持有或逐步吸納。

　　技術上，維持長方形通道走勢，建議候低96.5元水平吸納，反彈阻力為107.8元，失守93.5元減持。

Usmart盈立證券研究部執行董事
黃德几

