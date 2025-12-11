大行晨報 - 加元短線不宜高追｜大行晨報

美國10月職位空缺升至5個月來最高水平，但招聘減少和裁員增多表明勞動力市場仍在持續放緩。據美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）數據顯示，10月職位空缺小幅增至767萬個，高於市場預期。執筆之時，本周最後兩間央行的議息結果暫未公布。市場等待美國聯儲局議息結果及季度利率點陣圖，彭博利率期貨顯示交易員目前預計明年總計只減息50個基點，且多數發生在上半年。美匯指數於聯儲局議息前窄幅上落。

近期加拿大就業及經濟數據雙雙回暖，加元走勢偏強。美元兌加元今個星期一盤中一度跌至1.38水平，創下今年9月底以來新低。數據顯示加拿大11月失業率從上月的6.9%降至6.5%，創下16個月低位，市場原本預期將升至7%，失業人口亦較上月減少8萬人，降至150萬人。同時，期內新增5.4萬份就業職位，連續第三個月增加，遠好過市場預期的減少2.5萬個。

加拿大統計局數據顯示，加拿大第三季年化國內生產總值（GDP）增長2.6%，大幅優於市場原先預期的0.5%，也扭轉第二季萎縮1.8%的頹勢，暫時避開連續兩個季度負增長的技術性衰退的可能。分季來看，第三季GDP較前一季增長0.6%，顯示在外部關稅壓力與國內需求放緩的雙重夾擊之下，經濟仍展現一定韌性，也強化外界對加拿大央行12月議息會議按兵不動的預期。筆者認為，由於美元兌加元日線圖14天相對強弱指數（RSI）已見超賣，加上50天線已上穿250天線形成黃金交叉的利好訊號，不排除有投資者止盈而出現獲利盤回吐，加元短線不宜高追，美元兌加元不排除再上試1.39至1.4水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部