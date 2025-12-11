大行晨報 - 關注英國GDP數據｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　美元本周稍為走穩，周二發布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告顯示，截至10月份最後一天，衡量勞動力需求的職位空缺增加了1.2萬個，達到767萬個。隨着市場認為聯儲局本周放寬政策幾成定局，焦點也轉向了未來一年的前景。投資者正在降低對2026年降息的預期，因為懷疑情緒日益加重：作為接替鮑威爾的熱門人選，哈塞特是否會像美國總統特朗普所希望的那樣鴿派亦為存疑。鮑威爾擔任美聯儲主席的8年任期將於明年5月結束。

　　在英國方面，除了守候美聯儲議息會議，投資亦關注周五英國公布10月份國內生產總值（GDP）數據，以此來判斷英國經濟走勢。英鎊兌美元下試至1.33水平；倘若聯儲局主席鮑威爾發出鷹派聲音，美元料將獲見支撐，相應英鎊則可能作進一步回調。技術走勢而言，英鎊兌美元在11月大致上落於1.30至1.32區間，當前已見上破區間，故只要匯價尚可守住1.32，則可望正以雙底形態續作上行。黃金比率計算，50%的反彈水準在1.3380，這亦正是100天平均線位置所在；進一步擴展至61.8%的反彈幅度為1.3465。較大阻力可留意1.35關口，之後關鍵指向9月17日高位1.3726。支持位回看50天平均線1.3250及1.32，之後看至1.3090，1.30的心理關口則視為關鍵，11月初曾險守住此區。

　　新西蘭央行總裁布雷曼（Anna Breman）周三表示，貨幣政策沒有預設路線，如果通脹前景發生變化，將會做出調整。新西蘭央行在11月底將官方現金利率下調25個基點至2.25厘，並發出了結束寬鬆周期的信號。央行預測，未來一年現金利率將保持不變。紐元兌美元近日受制於0.58關口，而技術圖表見RSI及隨機指數有著掉頭回落跡象，需慎防紐元短線或正醞釀回調壓力。支持位估計為0.5710及0.5685，下一級關鍵指向0.5610及0.5570水平。阻力位將繼續留意0.58以及200天平均線0.5860，其後關鍵將留意0.59及0.60關口。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

