輪商精選 - 美匯靠穩 留意美日購「10058」 | 窩輪熱炒特區

本周多間主要央行將公布最新議息結果。市場普遍預期聯儲局本周有機會連續第3次下調利率25個點子。根據彭博數據，利率期貨顯示交易員目前預期聯儲局12月減息的機會率高達99%。惟部分聯儲局官員近期表態偏向審慎，認為通脹仍高於目標，未來政策將以數據為依歸。投資者亦密切關注本次會議公布的利率點陣圖，藉此了解聯儲局官員對2026年利率走勢的最新看法。



同時，市場亦觀察2026年聯儲局的利率政策方向。值得注意是，本周美國30年期國債孳息率曾升至兩個月新高，或反映市場對長期利率前景的關注。彭博引述牛津經濟研究院分析師指，若通脹持續高於目標，聯儲局明年或維持高利率更長時間。彭博引述另一分析認為，聯儲局最終可能在3.5%附近停止寬鬆步伐，或不會進一步降至3%。



美匯指數於議息結果公布前未見太大波動，如預計美元將上行及日圓貶值可留意美日認購證「10058」，行使價165，實際槓桿約20.3倍，26年4月到期。如預計美元將下行及日圓升值，可參考美日認沽證「10090」，行使價140，實際槓桿約16.8倍，26年5月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。



輪商精選