聞風至 - 光大環境「回A」值得期待 | 鮮股落鑊

港股弱勢持續，恒生指數周二曾一度下挫達379點，低見25386點，最終收報25434點，仍跌331點。全日成交金額2102.4億元。



弱市之下仍然不乏逆市造好的股份，光大環境（257）便是其一，昨日逆市升1.21%，收報5元。該股正處於「回A」的關鍵轉折點，可能成為其股價重回正軌的催化劑，目前該股的市盈率僅約9.8倍、股息收益率高達4.8厘，估值處於合理值偏低水平。若參考中海油（883）當年「回A」的軌跡，中海油是「回A」加同時宣布上調派息比率，而光大環境有條件複製中海油的價值重估之路，成為「升息俱備」之選。



憧憬升息 有望價值重估



回顧中海油的「回A」歷程，其成功不僅在於上市本身，更在於巧妙結合派息政策調整，這成為推動股價大幅上漲的關鍵助力。2022年，中海油宣布回歸A股的同時，更承諾調高派息比率，將年度派息比例從以往的約40%提升至不低於60%。



這一消息當時迅速點燃市場熱情，投資者對未來股息收益率大幅提升的憧憬，驅動股價躍升幾個層級。



從宣布到上市後，中海油的估值從低位快速修復，股價累計漲幅逾倍，並維持高派息吸引長期資金流入。這不僅優化了公司資本結構，還強化了市場對其作為國企藍籌的信心。



再看光大環境過去3年派息表現，派息金額分別為0.24元、0.22元、0.23元，派息比率約為32%、31%、42%，有巨大的上調空間。



近年來，集團打着「二次創業」的旗號，積極向新領域進攻，包括投資新項目、推進技術創新及國際化擴張。例如在2024年，集團投資約17.64億元人民幣於12個新項目，涵蓋廢物轉能源、生物質利用及危險廢物處理等。這些新項目能否轉化為盈利增長的動力，將成為光大環境未來兩年的核心看點。隨着項目逐步落地並進入商業化階段，預期其收益將在今明兩年陸續反映於財務報表之中，為公司帶來新的現金流來源。



同時，公司擬發行規模不超過8億股A股，這不僅有助於引入新資金，減輕現有融資成本壓力，更可能成為收購及拓展新項目的「銀彈」。若能成功把握「回A」契機，光大環境有望在資本市場完成一次價值重估，複製中海油當年「回A＋升息」的雙重效應。



