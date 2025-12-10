Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 光大環境「回A」值得期待 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
21分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

港股弱勢持續，恒生指數周二曾一度下挫達379點，低見25386點，最終收報25434點，仍跌331點。全日成交金額2102.4億元。

　　弱市之下仍然不乏逆市造好的股份，光大環境（257）便是其一，昨日逆市升1.21%，收報5元。該股正處於「回A」的關鍵轉折點，可能成為其股價重回正軌的催化劑，目前該股的市盈率僅約9.8倍、股息收益率高達4.8厘，估值處於合理值偏低水平。若參考中海油（883）當年「回A」的軌跡，中海油是「回A」加同時宣布上調派息比率，而光大環境有條件複製中海油的價值重估之路，成為「升息俱備」之選。

憧憬升息 有望價值重估

　　回顧中海油的「回A」歷程，其成功不僅在於上市本身，更在於巧妙結合派息政策調整，這成為推動股價大幅上漲的關鍵助力。2022年，中海油宣布回歸A股的同時，更承諾調高派息比率，將年度派息比例從以往的約40%提升至不低於60%。

　　這一消息當時迅速點燃市場熱情，投資者對未來股息收益率大幅提升的憧憬，驅動股價躍升幾個層級。

　　從宣布到上市後，中海油的估值從低位快速修復，股價累計漲幅逾倍，並維持高派息吸引長期資金流入。這不僅優化了公司資本結構，還強化了市場對其作為國企藍籌的信心。

　　再看光大環境過去3年派息表現，派息金額分別為0.24元、0.22元、0.23元，派息比率約為32%、31%、42%，有巨大的上調空間。

　　近年來，集團打着「二次創業」的旗號，積極向新領域進攻，包括投資新項目、推進技術創新及國際化擴張。例如在2024年，集團投資約17.64億元人民幣於12個新項目，涵蓋廢物轉能源、生物質利用及危險廢物處理等。這些新項目能否轉化為盈利增長的動力，將成為光大環境未來兩年的核心看點。隨着項目逐步落地並進入商業化階段，預期其收益將在今明兩年陸續反映於財務報表之中，為公司帶來新的現金流來源。

　　同時，公司擬發行規模不超過8億股A股，這不僅有助於引入新資金，減輕現有融資成本壓力，更可能成為收購及拓展新項目的「銀彈」。若能成功把握「回A」契機，光大環境有望在資本市場完成一次價值重估，複製中海油當年「回A＋升息」的雙重效應。

聞風至

最Hit
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
8小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
11小時前
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
影視圈
8小時前
有消費者聲稱在深圳山姆買入的麻薯內有活老鼠。小紅書
深圳山姆購熱賣麻薯驚現活老鼠 官方：商品取貨點周邊蟲害侵入
即時中國
5小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
8小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
2025-12-08 10:00 HKT
02:31
大埔宏福苑五級火｜警發現疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失聯
突發
8小時前
49歲昔日男神罹甲狀腺癌兩度割腫瘤 半年花7位數治療：整個世界都崩塌了
49歲昔日男神罹甲狀腺癌兩度割腫瘤 半年花7位數治療：整個世界都崩塌了
影視圈
5小時前
連鎖快餐店午市套餐優惠 雙餸飯$39連飲品 $6起加配叉燒/雞髀
連鎖快餐店午市套餐優惠 雙餸飯$39連飲品 $6起加配叉燒/雞髀
飲食
8小時前
更多文章
聞風至 - 風電需求增 行業龍頭金風當旺 | 鮮股落鑊
港股踏入12月之後走勢持續反覆，恒生指數周一輕微低開報26067點後，曾一度倒升66點見26151點。惟迅即再度回落，最終更以接近低位報收，造25765點，下跌319點。全日成交金額2062.3億元。 　　市場見跌定回升勢頭出現，暫時最少見到美股的AI泡沫論聲勢減弱，資金恐慌情緒略為下降，開始有資金重投股票市場，帶動多隻股份兜底回升，相信接下來，電力仍然是AI發展的重中之重，風電上游概念股金
2025-12-09 02:00 HKT
鮮股落鑊