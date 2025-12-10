鄧聲興 - 萬國數據目標價45元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

在美國政府為輝達H200 AI晶片向中國出口開闢有條件通道，以及全球AI應用採納率快速提升的背景下，AI訓練與推理需求正持續驅動數據中心行業增長。萬國數據（9698）作為領先的高效能數據中心運營商，2025年第3季度業績表現強勁，實現淨收入28.87億元人民幣，按年增長10.2%，並成功扭虧為盈，錄得淨利潤7.29億元人民幣。公司的營運指標穩步提升，截至9月底，簽約及預簽約總面積達65.67萬平方米，計費面積按年增長10.9%至48.66萬平方米，計費率提升至74.4%，顯示其資產利用效率與客戶需求保持健康增長。管理層明確將AI視為業務長期增長的重要催化劑，並已做好戰略準備以把握相關需求。



隨超大規模雲端服務商資本開支持續擴張，以及OpenAI等報告顯示消費端AI應用（如ChatGPT周活躍用戶超8億）正加速向專業場景滲透，萬國數據憑藉其優質的數據中心資源與穩健的財務表現，有望在AI驅動的產業周期中持續受益，為下一階段的增長奠定堅實基礎。目標價45元，止蝕價30元。



筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。



香港股票分析師協會主席

鄧聲興