Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興 - 萬國數據目標價45元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
21分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　在美國政府為輝達H200 AI晶片向中國出口開闢有條件通道，以及全球AI應用採納率快速提升的背景下，AI訓練與推理需求正持續驅動數據中心行業增長。萬國數據（9698）作為領先的高效能數據中心運營商，2025年第3季度業績表現強勁，實現淨收入28.87億元人民幣，按年增長10.2%，並成功扭虧為盈，錄得淨利潤7.29億元人民幣。公司的營運指標穩步提升，截至9月底，簽約及預簽約總面積達65.67萬平方米，計費面積按年增長10.9%至48.66萬平方米，計費率提升至74.4%，顯示其資產利用效率與客戶需求保持健康增長。管理層明確將AI視為業務長期增長的重要催化劑，並已做好戰略準備以把握相關需求。

　　隨超大規模雲端服務商資本開支持續擴張，以及OpenAI等報告顯示消費端AI應用（如ChatGPT周活躍用戶超8億）正加速向專業場景滲透，萬國數據憑藉其優質的數據中心資源與穩健的財務表現，有望在AI驅動的產業周期中持續受益，為下一階段的增長奠定堅實基礎。目標價45元，止蝕價30元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師協會主席
鄧聲興

最Hit
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
8小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
11小時前
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
影視圈
8小時前
有消費者聲稱在深圳山姆買入的麻薯內有活老鼠。小紅書
深圳山姆購熱賣麻薯驚現活老鼠 官方：商品取貨點周邊蟲害侵入
即時中國
5小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
8小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
2025-12-08 10:00 HKT
02:31
大埔宏福苑五級火｜警發現疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失聯
突發
8小時前
49歲昔日男神罹甲狀腺癌兩度割腫瘤 半年花7位數治療：整個世界都崩塌了
49歲昔日男神罹甲狀腺癌兩度割腫瘤 半年花7位數治療：整個世界都崩塌了
影視圈
5小時前
連鎖快餐店午市套餐優惠 雙餸飯$39連飲品 $6起加配叉燒/雞髀
連鎖快餐店午市套餐優惠 雙餸飯$39連飲品 $6起加配叉燒/雞髀
飲食
8小時前
更多文章
鄧聲興 - 中芯目標價86元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　百度（9888）近期確認正評估分拆旗下AI晶片公司「昆侖芯」上市，此舉不僅凸顯了市場對專用AI算力晶片價值的認可，也預示產業鏈上游設計公司對本土高端製造產能的逼切需求將持續增長。 　　中芯國際（981）作為內地晶圓代工龍頭，憑藉其在14nm FinFET等先進節點的技術積累，正處於承接此類高成長定單的關鍵位置。從財務表現來看，公司2025年第3季度營運穩健，營收達23.82億美元，按年增
2025-12-09 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水