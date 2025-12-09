大行晨報 - 澳元延續漲勢｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

1小時前
　　美元在周一繼續承壓，本周多間央行舉行議息會議，其中以美國聯邦儲備理事會（FED）的會議是重中之重，市場價格已反映降息預期，儘管聯邦公開市場委員會（FOMC）分歧嚴重，使得結果仍存在出人意料的可能。除了美聯儲周三的決定，澳洲、加拿大和瑞士央行也將舉行利率會議，但預計這些央行都不會對貨幣政策做出任何改變。

市場關注澳洲央行議息會後聲明

　　澳洲央行本周二公布議息決議，估計將會維持指標利率在3.60%不變。從4.35%的12年高位開始，澳洲央行今年已累計降息75個基點，但最新月度數據顯示通脹率升至3.2%，高於央行2%至3%的目標區間。基於近期公布了一系列通脹、經濟增長和家庭支出等一系列強勁數據，期貨暗示澳洲央行的下一步行動將是加息，最快可能在5月採取行動，因此會後聲明和媒體發布會將成為焦點。

　　澳元上周已上破延伸自9月以來的下降趨向線，如今則正測探着近月的頂部，即10月29日高位0.6617，以及10月初連日未可破的0.6630，故後市若可明確突破，料將延伸較大的上行動力。其後阻力估計在0.67及0.68關口，下一級預估在0.6950及0.70關口。較近支持料為0.6550及25天平均線0.6510，下一級看0.6460，關鍵預估在0.64關口，過去3個月澳元亦可力守此區上方。

　　歐羅兌美元維持高位盤整，與美聯儲不同，歐洲央行預計不會在未來一年再次降息。深具影響力歐洲央行執委施納貝爾（Isabel Schnabel）周一表示，央行的下一步行動甚至可能是加息。從技術走勢而言，倘若短線歐羅兌美元仍可維持在1.1610的100天平均線之上，則未有破壞歐羅此輪持穩走勢，但鑑於過去兩個月均在1.17水準遇阻，故再而可進一步突破此區，才可望歐羅重新啟動上升走勢。上望阻力料為1.1760及1.1800，下一級指向1.20關口。下方支撐先參考1.1610及11月5日低位1.1468，其後支持看至1.14水準，若然進一步下破此區，將見歐羅延展較顯著的下調壓力。其後較大支持位看至1.1310。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報 - 澳元或上試年內高位｜大行晨報
　　英鎊上周大幅上揚，上周三盤中升穿50天線以上，執筆之時正於1.333水平附近整固。英倫銀行11月議息後以5比4的投票結果決定將利率維持在4厘水平不變，結果符合市場預期。市場揣測央行官員仍對於是否繼續減息而存在分歧。英倫銀行將於12月18日舉行今年度最後一次議息會議，市場認為英國大機會減息0.25厘。筆者認為英鎊短線仍可買入，初步目標價為1.35水平。另外，今個星期澳洲央行、加拿大央行及美國聯儲
1小時前
大行晨報
加拿大央行本周三將舉行議息會議，預計維持隔夜利率不變。
大行晨報 - 美加利率走向分歧 | 大行晨報
　　美元上周整體承壓，縱然周四開始已見稍為喘穩，美元指數周五尾段處於99水準附近，但依然距離周四所及的五周低位98.76不遠。周五的數據顯示，12月初美國消費者情緒有所改善，但這對提振美元的作用不大。另外，美國商務部經濟分析局(BEA)稱，個人消費支出(PCE)價格指數繼8月份增長0.3%之後，9月份又增長了0.3%。報告顯示，剔除波動較大的食品和能源部分，PCE物價指數在8月份上升0.2%後又上
2025-12-08 02:00 HKT
大行晨報