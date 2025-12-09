大行晨報 - 澳元延續漲勢｜大行晨報

美元在周一繼續承壓，本周多間央行舉行議息會議，其中以美國聯邦儲備理事會（FED）的會議是重中之重，市場價格已反映降息預期，儘管聯邦公開市場委員會（FOMC）分歧嚴重，使得結果仍存在出人意料的可能。除了美聯儲周三的決定，澳洲、加拿大和瑞士央行也將舉行利率會議，但預計這些央行都不會對貨幣政策做出任何改變。



市場關注澳洲央行議息會後聲明



澳洲央行本周二公布議息決議，估計將會維持指標利率在3.60%不變。從4.35%的12年高位開始，澳洲央行今年已累計降息75個基點，但最新月度數據顯示通脹率升至3.2%，高於央行2%至3%的目標區間。基於近期公布了一系列通脹、經濟增長和家庭支出等一系列強勁數據，期貨暗示澳洲央行的下一步行動將是加息，最快可能在5月採取行動，因此會後聲明和媒體發布會將成為焦點。



澳元上周已上破延伸自9月以來的下降趨向線，如今則正測探着近月的頂部，即10月29日高位0.6617，以及10月初連日未可破的0.6630，故後市若可明確突破，料將延伸較大的上行動力。其後阻力估計在0.67及0.68關口，下一級預估在0.6950及0.70關口。較近支持料為0.6550及25天平均線0.6510，下一級看0.6460，關鍵預估在0.64關口，過去3個月澳元亦可力守此區上方。



歐羅兌美元維持高位盤整，與美聯儲不同，歐洲央行預計不會在未來一年再次降息。深具影響力歐洲央行執委施納貝爾（Isabel Schnabel）周一表示，央行的下一步行動甚至可能是加息。從技術走勢而言，倘若短線歐羅兌美元仍可維持在1.1610的100天平均線之上，則未有破壞歐羅此輪持穩走勢，但鑑於過去兩個月均在1.17水準遇阻，故再而可進一步突破此區，才可望歐羅重新啟動上升走勢。上望阻力料為1.1760及1.1800，下一級指向1.20關口。下方支撐先參考1.1610及11月5日低位1.1468，其後支持看至1.14水準，若然進一步下破此區，將見歐羅延展較顯著的下調壓力。其後較大支持位看至1.1310。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報