大行晨報 - 澳元或上試年內高位｜大行晨報

英鎊上周大幅上揚，上周三盤中升穿50天線以上，執筆之時正於1.333水平附近整固。英倫銀行11月議息後以5比4的投票結果決定將利率維持在4厘水平不變，結果符合市場預期。市場揣測央行官員仍對於是否繼續減息而存在分歧。英倫銀行將於12月18日舉行今年度最後一次議息會議，市場認為英國大機會減息0.25厘。筆者認為英鎊短線仍可買入，初步目標價為1.35水平。另外，今個星期澳洲央行、加拿大央行及美國聯儲局將先後公布議息結果，市場預計澳洲央行及加拿大央行將維持利率不變，聯儲局或將繼續下調利率。



澳洲重燃加息預期憧憬



澳元近期走勢亮麗，自11月21日由約250天線附近0.6421築底反彈，連升11個交易日，執筆之時正於0.664水平附近整固。按月計，12月至今升幅1.36%，表現暫列G7貨幣之首。澳元這一波強勢反彈，相信與市場預期澳洲央行明年將開始加息有關。澳洲統計局數據顯示，澳洲今年第3季度通脹飆升至3.2%，較前值2.1%大幅上揚，創下自2024年第二季度以來的最高水平，市場原本預期為3%。除此之外，服務業通脹亦從第二季的三年低位約3.3%加速至3.5%。



另外，澳洲最新公布的工資價格指數（WPI）按季增長0.8%，按年增長3.4%，略高於同期消費者價格指數（CPI）數據，數據或反映澳洲勞動者的購買力仍有上升空間。澳洲央行將於今日稍後時間公布議息結果，彭博利率期貨顯示，市場預計澳洲央行今周維持利率不變，2026年或將重啟加息。在各大央行減息周期仍未結束之際，市場憧憬澳洲央行若開始加息，消息短線或利好澳元後市，筆者認為澳元兌美元年底前不排除再度上試今年高位約0.67水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部



大行晨報