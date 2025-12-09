Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興 - 中芯目標價86元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

鄧聲興
1小時前
產經 專欄
內容

　　百度（9888）近期確認正評估分拆旗下AI晶片公司「昆侖芯」上市，此舉不僅凸顯了市場對專用AI算力晶片價值的認可，也預示產業鏈上游設計公司對本土高端製造產能的逼切需求將持續增長。

　　中芯國際（981）作為內地晶圓代工龍頭，憑藉其在14nm FinFET等先進節點的技術積累，正處於承接此類高成長定單的關鍵位置。從財務表現來看，公司2025年第3季度營運穩健，營收達23.82億美元，按年增長9.7%；歸母淨利潤為1.92億美元，按年大幅增長28.87%。毛利率為22%，超出指引上限，產能利用率亦提升至95.8%的高位，顯示其強大的成本控制與產能管理能力。

　　集團業務結構持續優化，雖然消費電子領域增速放緩，但汽車與工業領域營收按年激增65%，成為驅動增長的核心引擎，這與AI、智能駕駛等新興領域的晶片需求高度契合。隨內地AI晶片產業鏈日益成熟，中芯的先進與特色工藝平台，將在支持本土創新上扮演越加重要的角色。目標價86元，止蝕價65元。

　　筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。

香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興

更多文章
