黃德几 - （2228）晶泰有望否極泰來 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
黃德几
4小時前
產經 專欄
　　晶泰控股（2228）專注「AI+機器人」新藥研發、創新材料及高值化學品合成，上半年業績表現良好，收益達5.17億元人民幣，按年增長404%；調整後淨利潤1.42億元人民幣，成功由去年同期逾12億元虧損轉為盈利，首次實現半年盈利。集團今年收購英國Liverpool ChiroChem（LCC），其PACE技術平台補足化學探索不足，為AI模型提供海量數據，築牢技術壁壘。

　　走勢上，10月8日升至14.83元高位見頂回落，形成一浪低於狼形態，上周五陽燭回升，合呈早晨之星見底型，STC%K回升接近%D線，有望止跌回穩，9.1元水平吸納，反彈阻力12.2元，跌穿8.4元止蝕。

　　筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。

Usmart盈立證券
研究部執行董事
筆者為證監會持牌人
黃德几

