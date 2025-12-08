劉偉利 - 投資須敬畏市場 | 巨B講投資

在投資的世界裏打滾多年，總會觀察到一個有趣的現象：許多投資人身上，不自覺地散發一股傲氣，深信自己不僅能預測市場，甚至能推動產業、改變世界。這種心態或許來自於幾次成功的判斷，或是掌管龐大資金所帶來的權力感，但這往往也是危險的開始。



做投資的人，最重要的心態之一，就是千萬別把自己當成無所不能的神。市場的複雜與多變，遠超過任何單一個體的智慧總和。我們必須清醒認識到，自己不可能精通每一個行業，從半導體的製程到生物藥劑的研發，從零售通路的管理到雲端運算的架構，每一個領域都是深不見底的專業學問。



那麼，作為投資人，我們的價值究竟在哪裏？一個務實而有效的策略，是學會辨識並信任「專家」。與其憑着一知半解去押注陌生領域，不如將資金配置到那些經過時間考驗、並由真正內行人領導的龍頭企業。例如，當你看好消費飲品的長期需求，與其自己去研發新配方，不如投資早已深入全球脈絡、擁有強大品牌與渠道的可口可樂；當你認同智能手機改變生活的趨勢，與其猜測下一個技術突破點，不如投資從硬體、軟件到生態系都已建立堅實堡壘的蘋果公司。這並非缺乏雄心，而是理解分工與信任專業的智慧。



追根究底，投資人的核心角色，是「資源的配置者」與「價值的發現者」，我們的工作是將資金從效率低的地方，引導致能創造更高價值的地方。這是一個「搬運」與「整合」的過程，而非從無到有的「發明」。真正帶領技術革命與商業潮流的，是那些在實驗室裏埋頭苦幹的科學家、在工廠中精益求精的工程師，以及能洞察市場需求、並將技術轉化為商品的企業家。金融資本的作用，猶如潤滑油與加速器，能讓這些創造性的工作進行得更順暢、規模擴展得更迅速。兩者相輔相成，方能成就偉大的商業故事。



當然，我們必須承認，掌握龐大資金的投資機構，往往能接觸到更即時、更深入的資訊，這種不平等確實存在。然而，資訊的優勢並不等同於經營的智慧。真正的挑戰在於，如何將資金、資訊與實業的專業知識進行有效「整合」。這項整合工作，無法單靠金融技巧完成，它極度依賴對技術人員的尊重、對商業領袖的信任，以及對產業規律的謙卑。



金融市場充滿誘惑，容易讓人高估自己的影響力。真正的投資智慧，在於看清自己的界限，敬畏市場的力量，並將資本託付給那些比我們更懂如何創造真實價值的人。這種謙卑，不是軟弱，而是一種深刻的自信與清醒，是能夠在長期波動中保持穩健與平和的根基。記住，我們的目標是成為偉大企業的長期夥伴，而不是它虛構的「上帝」。這份自知之明，或許正是區分一位成熟投資者與投機者的關鍵所在。



Collis Capital合夥創始人

劉偉利