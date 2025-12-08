甄榮 - 撥康視雲值得留意 | 中環晨星

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甄榮 - 撥康視雲值得留意

甄榮
4小時前
產經 專欄
　　今年，創新藥板塊經歷階段性調整後，其長期基本面依然穩固。在行業龍頭業績兌現、研發管線持續推進及政策環境支持等多重利好背景下，具備突出創新實力與明確催化劑的企業有望率先迎來價值重估。撥康視雲（2592）近期股價突見異動，或因集團發管線取得的關鍵進展及全球化布局的實質性推進。

　　撥康視雲近期發布公告，其全資附屬公司於日本及歐洲成功獲得關於核心產品CBT-009的專利授權。此項進展強化產品知識產權保護體系，也為公司在上述關鍵市場進行對外授權（License-out）合作奠定了法律與商業基礎。與大型藥企進行生產、開發及分銷達成授權協議，有望顯著加速該產品的全球化商業進程。

　　同時，撥康視雲還於近期在眼科創新峰會（OIS）公布針對CBT-004在治療瞼裂斑的安全性和有效性的二期臨床試驗成果，顯示結果積極。現已推進三期臨床開發及與美國藥監部門的磋商。若研發進展順利，CBT-004有望填補全球針對性治療血管化瞼裂斑的市場空白，佔據市場先發地位，為公司中長期增長提供潛在彈性。

　　除了產品研發進展順利外，撥康視雲近日亦宣布任職新首席商業官MICHAEL ROWE。據了解，此次任命MICHAEL ROWE為首席商務官，主要眼於其深厚的國際醫藥市場資源與成熟的商業化操盤經驗。預計他的加入將系統性提升公司在歐美等重點市場的戰略推進與合作夥伴落地效率，進一步加速全球商業化布局的實質性進展。

　　撥康視雲逐步將其研發成果轉化為明確的商業路徑。儘管股價短期已有顯著反映，且創新藥研發本身具有固有的不確定性與周期，但考慮到公司清晰進展與戰略布局，投資者或可持續關注其後續臨床里程碑與商務合作落地情况。

甄榮

