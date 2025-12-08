Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李若凡 - 英鎊反彈動力不足 | 匯市焦點

李若凡
4小時前
過去兩周，由於市場對美聯儲降息的預期重新升溫，美元普遍走軟，加上英國秋季預算案緩解了財政擔憂，英鎊兌美元匯率反彈超過2%，相繼突破了50日均線的1.3268和200日均線的1.3325。

    　　英國預算案的目標是透過一系列增稅措施，在2030年前籌集260億英鎊。這將有助於政府的財政空間在2030年前翻一番以上，達到220億英鎊，使政府在必要時擁有更大的靈活性來增加支出和減稅。更大的財政緩衝也可能減少2026年英國政府再次增稅的必要性。

　　然而，政府將透過把個人所得稅起徵點凍結政策再延長三年來籌集127億英鎊。由於薪資逐步增長，且通脹持續高企，英國政府此舉料將使更多人進入更高的稅級。這可能會加重部分勞工的稅負，並可能抑制他們的消費。

　　在預算案中，英國政府上調了2025 年的GDP成長預測，但下調了2026至2029年的GDP預測，並預計通貨膨脹率直至2027年將逐步降至 2%。

　　在預算案公布之前，由於英國經濟出現疲軟的跡象（例如，第三季度GDP和就業數據不如預期，以及10月份CPI增速放緩），市場已經加大了對英國央行降息的預期（目前預計12月降息的可能性超過90%，到2026年11月累計降息2.6次左右）。如果增稅政策加劇英國經濟增長的放緩，可能會進一步推高市場對英國央行降息的預期。

秋季預算案緩解財政擔憂

　　從長遠來看，如果缺乏促進經濟持續增長的政策，英國政府仍將難以減輕其巨大的財政負擔，因為此負擔自從英國脫歐、新冠疫情爆發、俄烏戰爭開啓以及特朗普實施關稅政策以來，不斷加重。

　　近期，日本央行行長植田和男的言論提高了市場對日本央行加息的預期，由此造成的日本國債收益率飆升引發了全球政府債券拋售潮，英國國債也不例外。這表明，由於英國財政問題尚未完全解決，英國國債的反彈行情可能難以持續。

　　簡而言之，筆者預計英鎊兌美元難以持續上漲，1.33至1.34區間（包括200日均線和100日均線的1.3369）仍將是該貨幣對的關鍵阻力區域。

　　考慮到英國經濟可能放緩、英國央行可能採取更為鴿派的立場、英國長期財政挑戰尚未解決以及美元仍然保持堅挺（尤其是如果美聯儲12月會議不及預期鴿派）等因素，不能排除英鎊兌美元重新下試1.3000附近的雙底支持位的可能性。

星展香港環球市場策略師
李若凡

更多文章
