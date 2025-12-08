陳健豪 - 美元兌加元繼續整固 | 匯市攻略/滙市攻略

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳健豪
4小時前
上周外匯市場圍繞美國聯儲局本周召開的2025年最後一次議息會議而反覆震盪為主。受ADP 就業數據和PCE物價指數等美國數據影響，市場普遍押注美聯儲本周將延續其減息周期並連續第三次減息。美匯指數在99關口附近窄幅波動，基本上整個星期都缺乏明顯方向。

　　美國近期公布的就業與通脹數據都繼續顯示經濟正在降溫但又未有惡化。勞動市場數據仍然偏弱，就業增速創超過兩年半最大減幅；同時PCE通脹仍低於3%，為減息提供更充分理據。過去兩星期利率期貨反映減息機會率高達80%，市場已充分預期美聯儲本周議息會議將減息0.25%，但由於12名有投票權的委員當中有5名委員對進一步寬鬆持保留態度，令市場焦點集中在會後記者會，以及今年最後一次的點陣圖。

市場進入全球央行密集周

　　市場焦點放在主席鮑威爾的言論，尤其是他明年5月卸任前、即未來一季屬鷹或鴿，對短期美元走勢起關鍵作用。技術上，美匯指數在98.8至100區間形成短期整固區間。但大方向仍未擺脫2025年上半年從110急跌到96.4、但自7月起、即下半年都只在7月波幅96.2到100.2的低位橫行整固格局。

　　展望本周，市場進入全球央行密集周，美聯儲、澳洲央行、加拿大央行及瑞士央行均將公布決議。聯儲局將減息，但焦點放在記者會言論和點陣圖。澳洲央行今年已減息3次，從央行過去決策習慣和近期言論和通脹數據，這次會議基本上沒有減息機會。

　　加拿大央行今年亦已減息合共1%，加拿大第三季度GDP增長0.5%，經濟由萎縮轉為回暖，但整體基調仍偏弱。目前政策利率維持2.25%，並傾向暫停進一步寬鬆，以守住物價穩定，因此維持利率不變機會甚高。短期影響加拿大因素甚多，從油價走勢、美國加拿大關稅，到中線明年美國會否退出美墨加協議都左右美元兌加元中線走勢。美元兌加元短線維持震盪格局，阻力明顯於1.4130、支持位則在1.3890，美元兌加元已一段時間於此區間整固，此區間亦屬大交易區間的中位尷尬水平，於年底假期交投氣氛濃厚，兩央行議息製造了炒作藉口，但似乎繼續區間整固機會高。

資深外匯評論員
陳健豪

