大行晨報 - 美加利率走向分歧 | 大行晨報

美元上周整體承壓，縱然周四開始已見稍為喘穩，美元指數周五尾段處於99水準附近，但依然距離周四所及的五周低位98.76不遠。周五的數據顯示，12月初美國消費者情緒有所改善，但這對提振美元的作用不大。另外，美國商務部經濟分析局(BEA)稱，個人消費支出(PCE)價格指數繼8月份增長0.3%之後，9月份又增長了0.3%。報告顯示，剔除波動較大的食品和能源部分，PCE物價指數在8月份上升0.2%後又上升了0.2%。這份報告因美國政府停擺而被推遲發布。



加元保持強勢



市場放眼於本周舉行的美聯儲會議，預期決策者將在會上降息。LSEG的數據顯示，交易商認為美聯儲下周降息的可能性接近90%，明年可能還會有兩次降息。上周有些來自替代渠道的疲軟勞動力市場數據發佈，進一步強化市場對本周降息的預期。此外，投資者還在權衡白宮經濟顧問哈西特(Kevin Hassett)在鮑威爾5月份任期結束後接任美聯儲主席的前景。預計哈西特將推動更多的降息措施。本周還將有一系列央行政策決定，除了美聯儲本周三的聲明外，澳洲央行本周二、加拿大央行周三和瑞士央行周四也將發布政策決定。



加拿大統計局公布，11月失業率下降0.4個百分點至6.5%，為2024年7月以來最低，主要得益於該月凈新增就業崗位5.36萬個，其中大部分為年輕人。分析師此前預測就業崗位減少5000個，失業率升至 7%。11月正式員工平均時薪漲幅維持在4%不變。本周三加拿大央行將舉行議息會議，預計維持隔夜利率不變。美元兌加元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數均呈回跌，而匯價上周初再次在1.41水準附近遇阻，11月兩度自此區回落，有著雙頂的初始型態，頸線參考11月18日低位1.3969，亦即視為一關鍵支持，破位料見下延幅度加劇。之後看1.38及9月17日1.3723水平，關鍵看至1.3570及1.35水準。阻力位預料在1.39及1.3930，下一級料為1.40及1.4140水準。



