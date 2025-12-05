Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 阿里估值有望提升 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
22分鐘前
產經 專欄
　　阿里巴巴 （9988）第2季經調整盈利為103.52億元人民幣，下跌72%；收入2477.95億元人民幣，上升5%。期內，中國電商集團收入1325.78億元人民幣，上升16%；其中電商業務收入1029.33億元人民幣，增長9%；客戶管理收入增長10%至789.27億元人民幣，主要由Take rate提升所驅動。中國電商集團經調整EBITA為104.97億元人民幣，按年下跌76%。

　　阿里國際數字商業集團收入增長10%至347.99億元人民幣；經調整EBITA為1.62億元人民幣。雲智能集團收入398.24億元，上升34%。經調整EBITA為36.04億元人民幣，上升35%。所有其他收入629.69億元人民幣，減少25%，主要是由於處置高鑫零售和銀泰業務導致的收入下降，以及菜鳥的收入下降所致。經調整EBITA虧損為33.7億元人民幣，第2季來自螞蟻集團的投資收益為27.33億元人民幣，上升10.29%。

　　阿里短期業績受早前投入閃購業務影響，不過相關影響將有所減少，雲業務表現強勁，應有助提升公司估值水平。入巿價150元，目標價180元，止蝕價135元。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。

