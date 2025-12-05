朱紅 - 小米整固 留意「22796」購 | 窩輪熱炒特區

小米集團（1810）總裁盧偉冰表示，在前幾個季度已開始在AI上壓強式投入，在AI大模型和應用方面的進展遠超預期，並透露汽車出海計劃在第一站歐洲市場立足後再進入其他的市場。小米股價於10天線見支持，升至41.9元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證「22796」，行使價54.88元，實際槓桿5倍，明年6月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22284」，行使價27.8元，實際槓桿5倍，明年6月到期。



南非Naspers旗下Prosus披露，近月累計減持逾3900萬股美團（3690）套現42億元，集團指其無上限回購計劃資金來源不但是來自減持騰訊，將包括出售有欠潛力投資。美團股價止跌靠穩，在98元附近好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證「20815」，行使價123.79元，實際槓桿5倍，明年6月到期。如看淡美團，可留意美團認沽證「19959」，行使價86.88元，實際槓桿3倍，明年9月到期。



攜程重上20天線 吼「17444」



國家民航局、文旅部印發行動方案，將提升國內旅遊出行通達性，推動更多旅遊城市納入航空運輸服務網絡，並鼓勵各地將「民航+文旅」組合產品納入消費券政策支持範圍。攜程集團（9961）股價造好，重上20天線在554元水平整固。投資者如看好攜程，可留意攜程認購證「17444」，行使價589.38元，實際槓桿3倍，明年10月到期。如看淡攜程，可留意攜程認沽證「19962」，行使價420.88元，實際槓桿7倍，明年3月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅