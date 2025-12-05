大行晨報 - 紐元擺脫下行趨勢｜大行晨報

美元周三繼續承壓，美元指數日低98.82，為10月29日以來最低。近期美元走軟，因市場猜測白宮經濟顧問哈西特，將在鮑威爾任期明年5月結束後接任美聯儲主席，並推動更多降息。周三公布數據顯示，11月私營部門就業崗位意外減少，加劇了對勞動力市場疲軟的擔憂，並鞏固美聯儲下周降息的預期。數據顯示，美國私人就業崗位在



10月份上修至增加4.7萬個後，上個月減少了3.2萬個。根據CME



FedWatch顯示，數據公布後，美國利率期貨定價下周降息25個基點的概率約為89%，高於一周前的83%。另外，周三的一項調查顯示，11月份美國服務業活動保持穩定，就業仍然低迷，投入品價格上漲。該報告並未削弱美聯儲下周放寬政策的預期。美國供應管理協會（ISM）稱，上月非製造業採購經理人指數為52.6，與10月份的52.4相比變化不大，但仍是2月份以來的最高值。



自新西蘭央行表明降息可能已經完成以來，紐元一直在上漲，導致投資者押注下一步將是加息，儘管要等到2026年底。新西蘭央行新任總裁布雷曼（Anna Breman）本周二對國會委員會表示，她的首要任務是保持通脹低而穩定，同時支持經濟增長。技術圖表所見，5天平均線升破10天平均線形成黃金交叉，另可留意11月14日高位在0.5691，經歷一段回調後，至今又重探此區，若匯價可進一步突破，預計紐元兌美元傾向重新走穩，短期延伸目標先會看至0.5750及0.58，其後關鍵將留意200天平均線0.5855，下一級直指0.60關口。支持位估計為0.5720及0.5610，下一級關鍵指向0.55及0.5460水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報