Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 紐元擺脫下行趨勢｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
21分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美元周三繼續承壓，美元指數日低98.82，為10月29日以來最低。近期美元走軟，因市場猜測白宮經濟顧問哈西特，將在鮑威爾任期明年5月結束後接任美聯儲主席，並推動更多降息。周三公布數據顯示，11月私營部門就業崗位意外減少，加劇了對勞動力市場疲軟的擔憂，並鞏固美聯儲下周降息的預期。數據顯示，美國私人就業崗位在

10月份上修至增加4.7萬個後，上個月減少了3.2萬個。根據CME

FedWatch顯示，數據公布後，美國利率期貨定價下周降息25個基點的概率約為89%，高於一周前的83%。另外，周三的一項調查顯示，11月份美國服務業活動保持穩定，就業仍然低迷，投入品價格上漲。該報告並未削弱美聯儲下周放寬政策的預期。美國供應管理協會（ISM）稱，上月非製造業採購經理人指數為52.6，與10月份的52.4相比變化不大，但仍是2月份以來的最高值。

　　自新西蘭央行表明降息可能已經完成以來，紐元一直在上漲，導致投資者押注下一步將是加息，儘管要等到2026年底。新西蘭央行新任總裁布雷曼（Anna Breman）本周二對國會委員會表示，她的首要任務是保持通脹低而穩定，同時支持經濟增長。技術圖表所見，5天平均線升破10天平均線形成黃金交叉，另可留意11月14日高位在0.5691，經歷一段回調後，至今又重探此區，若匯價可進一步突破，預計紐元兌美元傾向重新走穩，短期延伸目標先會看至0.5750及0.58，其後關鍵將留意200天平均線0.5855，下一級直指0.60關口。支持位估計為0.5720及0.5610，下一級關鍵指向0.55及0.5460水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報

最Hit
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
8小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火｜災後第9日DVIU再救出多隻生還動物 小黑貓與主人劫後重聚
大埔宏福苑五級火｜災後第9日DVIU再救出多隻生還動物 小黑貓與主人劫後重聚
突發
3小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
8小時前
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
17小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
7小時前
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
01:31
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
「TVB御用師奶」突然顏值驚人驚艷網民  被誤認視后林夏薇  42歲氣質大爆發：不輸一線花旦
「TVB御用師奶」突然顏值驚人驚艷網民  被誤認視后林夏薇  42歲氣質大爆發：不輸一線花旦
影視圈
15小時前
更多文章
大行晨報 - 現貨金價上望4950美元｜大行晨報
　　具有「小非農」之稱的美國人力資源服務機構ADP報告顯示，美國11月私人企業就業人數意外減少3.2萬，創2023年初以來最大降幅。市場原預期增加1萬個，前值為增加4.2萬個。美國9月工業產值幾無成長，與製造業整體疲弱表現一致。彭博利率期貨顯示，交易員押注下周美聯儲減息25基點的概率升至逾9成。美匯指數周三盤中大幅回落並失守50天線，一度低見98.82，執筆之時仍於99水平下方上落整固。 　
21分鐘前
大行晨報
大行晨報 - 歐羅醞釀新一輪上揚｜大行晨報
　　美國總統特朗普在白宮會議上介紹白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）時表示，潛在的聯儲局主席就在現場，這令美元依舊承壓。此前特朗普表示他將在明年初宣布接替鮑威爾擔任美聯儲主席的人選。如果哈塞特接任，這將被市場人士視為鴿派選擇，因此他的提名可能會對美元造成壓力。另外，本周一公布的數據顯示，美國製造業數據弱於預期，這給美聯儲本月降息增加了壓力。據CME FedWatch工具顯示，聯邦基金
2025-12-04 02:00 HKT
大行晨報