輪商精選 - 快手購「18780」博升 | 窩輪熱炒特區

快手（1024）自研人工智能大模型可靈AI近日發布全新產品「可靈O1」，或反映集團於人工智能技術上的持續投入。市場普遍關注，這類創新產品能否進一步提升平台內容生態及用戶體驗，並為公司帶來新的增長動力。



根據彭博智庫分析指，快手近年積極推動業務多元化，除了直播外，電商及線上廣告收入佔比持續提升。彭博智庫分析認為，隨着高毛利率的電商業務比重增加，未來盈利結構有望進一步優化。



快手股價昨日曾低見67元，截至周二，快手股價今年以來升約68%，在恒生科技指數10大成份股當中排行第三。如看好可留意快手購「18780」，行使價95.95元，實際槓桿5倍，明年6月到期。



如看淡可留意快手沽「17544」，行使價49.85元，實際槓桿2.5倍，明年12月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



