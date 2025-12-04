Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

輪商精選 - 快手購「18780」博升 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
輪商精選
5小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　快手（1024）自研人工智能大模型可靈AI近日發布全新產品「可靈O1」，或反映集團於人工智能技術上的持續投入。市場普遍關注，這類創新產品能否進一步提升平台內容生態及用戶體驗，並為公司帶來新的增長動力。

　　根據彭博智庫分析指，快手近年積極推動業務多元化，除了直播外，電商及線上廣告收入佔比持續提升。彭博智庫分析認為，隨着高毛利率的電商業務比重增加，未來盈利結構有望進一步優化。

　　快手股價昨日曾低見67元，截至周二，快手股價今年以來升約68%，在恒生科技指數10大成份股當中排行第三。如看好可留意快手購「18780」，行使價95.95元，實際槓桿5倍，明年6月到期。

　　如看淡可留意快手沽「17544」，行使價49.85元，實際槓桿2.5倍，明年12月到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；（ii）R類牛熊證之剩餘價格可能為零。摩根大通並非投資者的顧問或信託人，亦不會負責决定投資該金融工具是否合法或適合任何準買家。投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見。投資者應詳閱有關上市文件中之條款、風險因素及其他資料，並了解結構性產品之特性及願意承擔所涉風險，否則切勿投資上述產品。

輪商精選

最Hit
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
13小時前
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
00:29
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
突發
10小時前
大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來
即時國際
5小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
14小時前
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
14小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
19小時前
大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程
即時國際
2小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
15小時前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火｜律師會免費法律諮詢招逾400義務律師 周四起到過渡屋服務災民
社會
7小時前
更多文章
輪商精選 - 比亞迪好倉留意「22809」 | 窩輪熱炒特區
　　最新公布的11月銷售數據顯示，比亞迪（1211）銷量按月升8.7%，惟集團連續3個月銷量錄按年下跌，或反映行業競爭加劇及消費者需求轉弱。彭博新聞指出雖然出口表現持續成為市場焦點，海外銷售佔比不斷提升，惟比亞迪於內地市場的銷售情況正面對其他製造商所推出的新車型挑戰。市場現時關注比亞迪能否於年底前完成全年目標，以及集團在高端品牌和新技術平台的推進成效。 　　比亞迪股價周二曾重上100元大關，
2025-12-03 02:00 HKT
窩輪熱炒特區