大行晨報 - 澳紐交叉盤仍有機可尋｜大行晨報

美國總統特朗普計劃2026年初公布聯儲局新任主席人選，並暗示可能提名白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）接任聯儲局主席一職。美匯指數在聯儲局今年最後一次議息會議前持續回落，執筆之時仍然在50天線附近約99.1水平徘徊，短線來看，美匯指數料持續於該位置上落整固，相信要等下周聯儲局議息會議之後才有明顯方向。另一邊廂，澳元兌紐元升勢強勁，於今年11月13日盤中逼近1.165水平，創下2013年以來的新高，並且升穿由2023年以來形成的上升通道軌頂部，之後收復部分升幅，回落至50天線約1.145水平附近整固。



澳洲統計局數據顯示，澳洲今年第三季度通脹飆升至3.2%，較前值2.1%大幅回暖，創下自2024年第二季度以來的最高水平，市場原本預期為3%。當中，商品通脹攀升至五個季度以來的高位。除此之外，服務業通脹亦從第二季的三年低位約3.3%加速至3.5%，核心通脹按年上升3.0%，高於市場預期的2.7%，亦創逾一年的新高。除此之外，期內經季節性因素調整的工資價格指數（WPI）按季增長0.8%，按年增長3.4%，略高於同期消費者價格指數（CPI）3.2%，數據或反映澳洲勞動者的購買力仍有上升空間。



而新西蘭國內基本面現時仍欠佳，最新公布數據顯示紐國第三季失業率升至5.3%，符合市場預期，創下2016年第四季以來逾八年半高。除此之外，新西蘭第二季國內生產總值（GDP）按季下降0.9%，亦差過市場預期。澳元兌紐元日線圖來看於50天線見明顯支撐，若能企穩該位置，短線不排除再度上試今年高位約1.16水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部



大行晨報