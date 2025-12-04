大行晨報 - 澳紐交叉盤仍有機可尋｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

5小時前
　　美國總統特朗普計劃2026年初公布聯儲局新任主席人選，並暗示可能提名白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）接任聯儲局主席一職。美匯指數在聯儲局今年最後一次議息會議前持續回落，執筆之時仍然在50天線附近約99.1水平徘徊，短線來看，美匯指數料持續於該位置上落整固，相信要等下周聯儲局議息會議之後才有明顯方向。另一邊廂，澳元兌紐元升勢強勁，於今年11月13日盤中逼近1.165水平，創下2013年以來的新高，並且升穿由2023年以來形成的上升通道軌頂部，之後收復部分升幅，回落至50天線約1.145水平附近整固。

　　澳洲統計局數據顯示，澳洲今年第三季度通脹飆升至3.2%，較前值2.1%大幅回暖，創下自2024年第二季度以來的最高水平，市場原本預期為3%。當中，商品通脹攀升至五個季度以來的高位。除此之外，服務業通脹亦從第二季的三年低位約3.3%加速至3.5%，核心通脹按年上升3.0%，高於市場預期的2.7%，亦創逾一年的新高。除此之外，期內經季節性因素調整的工資價格指數（WPI）按季增長0.8%，按年增長3.4%，略高於同期消費者價格指數（CPI）3.2%，數據或反映澳洲勞動者的購買力仍有上升空間。

　　而新西蘭國內基本面現時仍欠佳，最新公布數據顯示紐國第三季失業率升至5.3%，符合市場預期，創下2016年第四季以來逾八年半高。除此之外，新西蘭第二季國內生產總值（GDP）按季下降0.9%，亦差過市場預期。澳元兌紐元日線圖來看於50天線見明顯支撐，若能企穩該位置，短線不排除再度上試今年高位約1.16水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

大行晨報 - 歐羅醞釀新一輪上揚｜大行晨報
　　美國總統特朗普在白宮會議上介紹白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）時表示，潛在的聯儲局主席就在現場，這令美元依舊承壓。此前特朗普表示他將在明年初宣布接替鮑威爾擔任美聯儲主席的人選。如果哈塞特接任，這將被市場人士視為鴿派選擇，因此他的提名可能會對美元造成壓力。另外，本周一公布的數據顯示，美國製造業數據弱於預期，這給美聯儲本月降息增加了壓力。據CME FedWatch工具顯示，聯邦基金
5小時前
大行晨報 - 歐羅短線宜觀望｜大行晨報
　　由於定單量下降，原材料支付價格回升，美國製造業萎縮幅度達到4個月來最大，美國供應管理協會（ISM）數據顯示，11月製造業指數跌至48.2，為4個月最低水平。市場對聯儲局今個月減息的預期增加，彭博利率期貨顯示，華爾街交易員預計美聯儲下周減息0.25%的概率已超出9成。美匯指數盤中下試50天線約99水平，執筆之時正於99.4上落。從日線圖來看，美匯指數於約100.4水平見較明顯阻力，短線料於50天
2025-12-03 02:00 HKT
