大行晨報 - 歐羅醞釀新一輪上揚｜大行晨報

5小時前
　　美國總統特朗普在白宮會議上介紹白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）時表示，潛在的聯儲局主席就在現場，這令美元依舊承壓。此前特朗普表示他將在明年初宣布接替鮑威爾擔任美聯儲主席的人選。如果哈塞特接任，這將被市場人士視為鴿派選擇，因此他的提名可能會對美元造成壓力。另外，本周一公布的數據顯示，美國製造業數據弱於預期，這給美聯儲本月降息增加了壓力。據CME FedWatch工具顯示，聯邦基金利率期貨定價顯示，聯儲局在12月10日的下次會議上降息25個基點的概率約為87%，而一個月前的概率為63%。

　　在歐洲方面，歐盟統計局公布數據顯示，歐羅區上月通脹率意外上升，可能鞏固歐洲央行不會很快進一步減息的預期。歐羅區11月消費者物價調和指數（HICP）較上年同期上漲2.2%，高於前月及市場預估的2.1%；核心HICP持穩於2.4%。數據證實歐洲央行的觀點，即基本上通脹已被擊退，政策制定者現在有充足的時間觀察價格的發展，然後再考慮採取進一步行動。目前貨幣市場壓倒性地押注歐洲央行在12月份的下次會議上不會有任何行動，並認為在2026年行動的可能性也很低。

　　歐羅兌美元繼續緩步走高，技術圖表見，當前趨向線阻力見於1.1650，100天平均線見於1.1645；而11月13日高位1.1655，剛在本周一高位1.1652，後市若跨過此區可望歐羅重新啟動升勢。向上較大阻力料為1.1720及1.1800，下一級指向1.20關口。下方支撐先參考11月5日低位1.1468，其後支持看至1.14水準，若然進一步下破此區，將見歐羅延展較顯著的下調壓力。其後較大支持位看至1.1310及1.12關口。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
　　美國總統特朗普計劃2026年初公布聯儲局新任主席人選，並暗示可能提名白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）接任聯儲局主席一職。美匯指數在聯儲局今年最後一次議息會議前持續回落，執筆之時仍然在50天線附近約99.1水平徘徊，短線來看，美匯指數料持續於該位置上落整固，相信要等下周聯儲局議息會議之後才有明顯方向。另一邊廂，澳元兌紐元升勢強勁，於今年11月13日盤中逼近1.165水平
