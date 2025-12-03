輪商精選 - 比亞迪好倉留意「22809」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

8小時前
　　最新公布的11月銷售數據顯示，比亞迪（1211）銷量按月升8.7%，惟集團連續3個月銷量錄按年下跌，或反映行業競爭加劇及消費者需求轉弱。彭博新聞指出雖然出口表現持續成為市場焦點，海外銷售佔比不斷提升，惟比亞迪於內地市場的銷售情況正面對其他製造商所推出的新車型挑戰。市場現時關注比亞迪能否於年底前完成全年目標，以及集團在高端品牌和新技術平台的推進成效。

　　比亞迪股價周二曾重上100元大關，創逾兩周高位。如投資者部署短線追入比亞迪可注意認購證「22809」，行使價116.98元，實際槓桿約5.6倍，26年6月到期。如認為比亞迪升勢已近尾聲可參考認沽證「22204」，行使價81.88元，實際槓桿約4倍，26年8月到期。

　　蔚來（9866）周二裂開低開約6.2%，其後跌幅曾進一步擴大，收市報40.4元，股價創近3個月新低。如投資者預期蔚來反彈可參考認購證「22834」，行使價56.9元，實際槓桿約2.8倍，26年7月到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。

輪商精選 - 泡泡瑪特好倉部署「22246」 | 窩輪熱炒特區
　　泡泡瑪特（9992）近日股價向好，上周五早段曾升逾4%，曾逼近230元水平，收報224.8元。股價上周四則升逾6%，創近3個月以來最大單日升幅。彭博新聞指近日內地官方推動多元興趣消費供給政策，潮玩、動漫及相關消費品板塊獲得市場關注。 　　展望未來，市場普遍認為海外業務發展或有機會成為公司增長的重要動力，但部分投資者仍關注門店擴張及新產品推出能否支持長遠增長。投資者可持續留意集團在IP管理
2025-12-01 02:00 HKT
窩輪熱炒特區