輪商精選 - 比亞迪好倉留意「22809」 | 窩輪熱炒特區

最新公布的11月銷售數據顯示，比亞迪（1211）銷量按月升8.7%，惟集團連續3個月銷量錄按年下跌，或反映行業競爭加劇及消費者需求轉弱。彭博新聞指出雖然出口表現持續成為市場焦點，海外銷售佔比不斷提升，惟比亞迪於內地市場的銷售情況正面對其他製造商所推出的新車型挑戰。市場現時關注比亞迪能否於年底前完成全年目標，以及集團在高端品牌和新技術平台的推進成效。



比亞迪股價周二曾重上100元大關，創逾兩周高位。如投資者部署短線追入比亞迪可注意認購證「22809」，行使價116.98元，實際槓桿約5.6倍，26年6月到期。如認為比亞迪升勢已近尾聲可參考認沽證「22204」，行使價81.88元，實際槓桿約4倍，26年8月到期。



蔚來（9866）周二裂開低開約6.2%，其後跌幅曾進一步擴大，收市報40.4元，股價創近3個月新低。如投資者預期蔚來反彈可參考認購證「22834」，行使價56.9元，實際槓桿約2.8倍，26年7月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



