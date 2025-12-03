陳永陸 - 周大福業績改善 前景樂觀 | 陸叔講股

全球金價年內飆升，消費者對黃金產品需求大增，周大福珠寶作為亞洲領先的珠寶黃金首飾零售商亦受惠。周大福（1929）近日公布2026財年上半年業績（截至9月底的6個月），儘管宏觀經濟壓力，營業額錄得約390億元，按年微降1.1%，但經營溢利達到約68億元，按年增長0.7%，股東應佔溢利約25億元，按年微增0.1%，整體表現符合市場預期並優於上年度的下滑趨勢。



在全球金價年內飆升逾50%的挑戰下，周大福的業績亮點尤為突出。首先，同店銷售額實現2.6%的按年增長，顯示核心業務的內生動力依然強勁，特別是內地市場的「一口價」金飾銷售額按年多賣約10億元，成為拉動業績的關鍵引擎。其次，儘管內地門店數量收縮超600間以優化成本，但毛利率維持在30.5%，僅輕微下降0.9個百分點，反映公司在供應鏈及庫存管理上的精準把控，避免了金價波動的全面衝擊。



此外，經營利潤的正增長得益於非金飾類產品（如珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾）的貢獻率提升至17.9%，多元化產品線有效分散風險。相比上年度全年營收下滑17.5%的低谷，本期業績已現明顯回暖跡象，證明管理層的轉型策略正逐步奏效。



集團在香港及澳門的消費氣氛回暖以及人流增加，帶動市場穩步復甦。期內，港澳地區按年銷售上升4.4%，其中香港同店銷售上升1.8%，澳門則增長13.7%。期內，內地同店銷售上升2.6%。若撇除鐘錶業務，按年銷售增長4.7%。另外，按同店計算，期內加盟零售點銷售增長4.8%。



加速出海 拓新興增長點



此外，周大福集團在中國內地淨關閉611個零售點，平均每天關閉3.34個門店。今年以來，周大福陸續關閉表現欠佳的門店，同時開設生產力較高的新店。內地市場雖淨關部分門店，但電商銷售增長強勁，且定價黃金產品佔比提升;港澳及海外市場營收增長6.5%，復甦態勢良好。



新設店舖擴展至精選高端購物中心及核心地段。每間新店月均銷售額為130萬元。期內，該集團在內地推出2間新形象店。



此外，周大福集團在財報中，披露了其在國際市場的擴張計劃及進展。財報顯示，在東南亞市場，2025年10月，周大福集團在新加坡星耀樟宜機場開設首間新形象店。該新形象店面向當地快速增長的中產階級及活躍的華僑社群。2026財政年度下半年，該集團計劃繼續在國際市場推出新形象店，聚焦於大洋洲和加拿大的精選高端地段。未來兩年內，集團將進一步擴展至包括中東在內的新市場。



展望未來，周大福的前景樂觀，預期將受益於中國經濟的持續復甦及消費升級趨勢。管理層已上調全年指引，強調內地零售值的穩定貢獻（約67.5%），並計劃兩年內加速出海中東市場，開拓新興增長點。值得一提的是，本期中期股息維持每股0.22元，派息率高達85.7%，顯示公司對股東回饋的承諾堅定。若全年業績如預期改善，派息率有望維持高位，甚至加派末期股息。業績公布後，集團股價一度調整，實在是中長線吸納的好機會。



資深獨立股評人

陳永陸