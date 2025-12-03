大行晨報 - 英鎊整頓上周漲勢｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

8小時前
　　周一公布美國供應管理協會（ISM）的調查顯示，11月份美國製造業連續第九個月萎縮，原因是關稅影響持續存在，工廠不得不應對定單下滑和價格上漲的問題。ISM報告提振了市場對美國聯儲局將在12月9日至10日政策會議上降息25個基點的預期。倫敦證券交易所集團（LSEG）周一的估計顯示，降息概率為85%。此外，許多政策制訂者雖然保持謹慎的態度，但近幾周幾位關鍵投票成員釋放的鴿派訊號。在聯邦公開市場委員會（FOMC）的12名投票成員中，多達5人已表示反對或懷疑進一步降息，而美聯儲理事會的3名核心成員則希望降息。

降息預期打壓美元

　　此外，有報道稱白宮經濟顧問哈西特是接替美聯儲主席鮑威爾的熱門人選，這些因素都加劇市場對未來幾個月進一步放寬貨幣政策的預期。本周，投資者在等待推遲公布的9月個人消費支出（PCE）物價指數報告，這是美聯儲偏好的通脹衡量指標，預計將在周五發布。

　　英鎊兌美元周一小幅回跌，在各界預期本月降息前，投資者對11月溫和漲勢進行部分獲利了結。貨幣市場顯示，交易商預期英倫銀行在12月降息的可能性為90%，這將使指標利率降至3.75%，交易商預計未來幾個月指標利率將維持在此一水準。英鎊上周上漲超過1%，創8月初以來的最大單周漲幅，因英國財相李韻晴（Rachel Reeves）發布的預算案，緩解了一些人對英國長期財政狀況的擔憂。

　　英鎊兌美元周一回跌至1.32水準附近，英鎊兌美元在11月大致上落於1.30至1.32區間，倘若明確破位則有機會以雙底形態續作上行。其後阻力則參考50天平均線1.3285及1.3370，較大阻力看至10月17日高位1.3471甚或1.35關口。支持位回看1.32，之後看至1.3090，1.30的心理關口則視為關鍵，上月初曾險守住此區。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報 - 歐羅短線宜觀望｜大行晨報
　　由於定單量下降，原材料支付價格回升，美國製造業萎縮幅度達到4個月來最大，美國供應管理協會（ISM）數據顯示，11月製造業指數跌至48.2，為4個月最低水平。市場對聯儲局今個月減息的預期增加，彭博利率期貨顯示，華爾街交易員預計美聯儲下周減息0.25%的概率已超出9成。美匯指數盤中下試50天線約99水平，執筆之時正於99.4上落。從日線圖來看，美匯指數於約100.4水平見較明顯阻力，短線料於50天
8小時前
大行晨報
大行晨報 - 人民幣有望再迎升勢｜大行晨報
　　被聯儲局用來衡量國內通脹水平的9月消費支出物價指數（PCE）延遲至本周五公布，市場預計整體及核心PCE均按年上漲2.8%。 　　另外，內地國家統計局公布，10月擴內需等政策措施持續顯效，疊加國慶、中秋長假期帶動，內地結束連續兩個月通縮。數據顯示內地10月居民消費者物價指數（CPI）按年升0.2%，按月上漲0.2%，扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.2%，漲幅連續第6個月擴大。三頭
2025-12-02 02:00 HKT
