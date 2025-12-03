Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 歐羅短線宜觀望｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
8小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　由於定單量下降，原材料支付價格回升，美國製造業萎縮幅度達到4個月來最大，美國供應管理協會（ISM）數據顯示，11月製造業指數跌至48.2，為4個月最低水平。市場對聯儲局今個月減息的預期增加，彭博利率期貨顯示，華爾街交易員預計美聯儲下周減息0.25%的概率已超出9成。美匯指數盤中下試50天線約99水平，執筆之時正於99.4上落。從日線圖來看，美匯指數於約100.4水平見較明顯阻力，短線料於50天線99.1至250天線101.3水平區間上落。

　　另外，佔美匯指數成分最多的歐羅，亦受美匯指數上周回落所影響，迎來一波短期升勢，於周一盤中高見1.165水平，執筆之時正於1.16水平附近爭持。歐洲央行10月議息會議維持利率不變，連續第三次按兵不動，結果符合市場預期。歐洲央行會議紀錄顯示，由於不確定性仍然較高，委員不急於減息，部分委員甚至認為毋須再進一步減息，未來議息時將根據屆時數據逐次會議作出決定。儘管官員言論偏鷹，但歐羅走勢期反而受美匯指數回落的影響較大。

　　我們認為，歐羅短線仍不急於入市。日線圖來看，歐羅兌美元於50天線見明顯阻力，並且正於該位置爭持。現時仍適宜觀望為主，待歐羅重返並企穩於50天線約1.162水平之上，再追入亦不遲。若歐羅難以企穩1.16水平，短線不排除再下試1.15水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

大行晨報

最Hit
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
14小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民今晨9時起陸續回家執拾
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
影視圈
14小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
17小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
飲食
15小時前
更多文章
大行晨報 - 英鎊整頓上周漲勢｜大行晨報
　　周一公布美國供應管理協會（ISM）的調查顯示，11月份美國製造業連續第九個月萎縮，原因是關稅影響持續存在，工廠不得不應對定單下滑和價格上漲的問題。ISM報告提振了市場對美國聯儲局將在12月9日至10日政策會議上降息25個基點的預期。倫敦證券交易所集團（LSEG）周一的估計顯示，降息概率為85%。此外，許多政策制訂者雖然保持謹慎的態度，但近幾周幾位關鍵投票成員釋放的鴿派訊號。在聯邦公開市場委員會
8小時前
大行晨報