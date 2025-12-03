大行晨報 - 歐羅短線宜觀望｜大行晨報

由於定單量下降，原材料支付價格回升，美國製造業萎縮幅度達到4個月來最大，美國供應管理協會（ISM）數據顯示，11月製造業指數跌至48.2，為4個月最低水平。市場對聯儲局今個月減息的預期增加，彭博利率期貨顯示，華爾街交易員預計美聯儲下周減息0.25%的概率已超出9成。美匯指數盤中下試50天線約99水平，執筆之時正於99.4上落。從日線圖來看，美匯指數於約100.4水平見較明顯阻力，短線料於50天線99.1至250天線101.3水平區間上落。



另外，佔美匯指數成分最多的歐羅，亦受美匯指數上周回落所影響，迎來一波短期升勢，於周一盤中高見1.165水平，執筆之時正於1.16水平附近爭持。歐洲央行10月議息會議維持利率不變，連續第三次按兵不動，結果符合市場預期。歐洲央行會議紀錄顯示，由於不確定性仍然較高，委員不急於減息，部分委員甚至認為毋須再進一步減息，未來議息時將根據屆時數據逐次會議作出決定。儘管官員言論偏鷹，但歐羅走勢期反而受美匯指數回落的影響較大。



我們認為，歐羅短線仍不急於入市。日線圖來看，歐羅兌美元於50天線見明顯阻力，並且正於該位置爭持。現時仍適宜觀望為主，待歐羅重返並企穩於50天線約1.162水平之上，再追入亦不遲。若歐羅難以企穩1.16水平，短線不排除再下試1.15水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部



大行晨報