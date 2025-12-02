大行晨報 - 憧憬日央行加息 圓匯回升｜大行晨報

美元周一繼續走軟，市場幾乎完全押注美國聯儲局本月降息25個基點，並評估美國利率前景和美聯儲領導層變動。根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，交易員們目前預期美聯儲在下周會議上降息25個基點概率為87%。周一外匯市場交易恢復正常，上周全球最大的交易所運營商芝商所發生長達數小時的故障，導致股票、債券、大宗商品和匯市交易中斷。



日圓周一上漲，因日本央行總裁植田和男暗示12月可能加息，而美元走軟，因投資者加大對美聯儲本月降息的押注。植田和男周一表示，央行將在12月舉行的下次政策會議上考慮加息的利弊，這是迄今為止對本月晚些時候加息發出的最強烈訊號。他隨後在新聞發布會上表示，一旦利率上調至0.75%，他將進一步闡述央行未來的加息路徑，並補充說12月的政策決定將考慮薪資信息和其他數據，這幫助日圓走強。另外，日本財務大臣片山皋月周日表示，近期外匯市場劇烈波動和日圓迅速貶值



「顯然並非由基本面驅動」。



美元兌日圓正處於反覆回跌的軌跡中，返回至155區間，投資者們仍然警惕日本可能出手干預以提振疲軟的日圓。不過，由於匯價此前已見明確突破155關口，縱然近日出現回挫，但倘若仍為持於此區之上，並且亦未守住上升趨向線，估計美元兌日圓中短期續見上行發展。至於趨向線目前位置在155.40，亦需慎防若此區明確失守，將見美元兌日圓有較大的調整壓力。以黃金比率計算，38.2%的回調幅度在153.50，50%及61.8%的幅度則在152.20及150.85。短線阻力位料為157.20及158，下一級料為158.90，之後將矚目於160關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報