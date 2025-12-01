Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甄榮 - 遇見小麵上市值留意 | 中環晨星

甄榮
7小時前
　　正在招股的內地連鎖麵店遇見小麵（2408），計劃發行9734.5萬股，集資最多6.9億元，每手入場費3555.6元，並擬於周五（5日）在港交所掛牌上市，招銀國際為獨家保薦人。集團「川渝風味」為特色，憑藉其精準品牌定位與高效營運體系，上市表現值得留意。

　　按2024年總商品交易額計，遇見小麵已位列中國中式麵館經營者第4名，並在整體中式快餐餐廳市場中排名第13位。集團已建立起包含465間餐廳的龐大網絡，覆蓋內地22個城市及香港。此外，集團還有115間新餐廳處於開業前籌備階段，可見其營運模式跨區域高複製性。

　　本次全球發售，公司資金用途規劃清晰聚焦未來發展，約60%（約3.31億港元）將用於拓展餐廳網絡、擴大地理覆蓋及加深市場滲透；其餘資金將分別用於升級技術及數碼系統、品牌建設、上游戰略投資及一般營運資金，長遠有利集團擴大規模和提升效率，增加市場競爭力。

　　須留意的是，集團網絡快速擴張，可能對管理體系、人才儲備及供應鏈能力構成挑戰；而行業競爭激烈可能影響單店盈利能力；食品安全與原材料價格波動亦要持續關注。

　　綜合來看，遇見小麵身處優質賽道，已建立顯著行業地位，並擁有經過驗證的擴張能力和清晰戰略規劃。儘管面臨行業挑戰，但其仍在餐飲板塊中具備顯著長期配置價值。投資者可關注其上市後表現，並可考慮在合理估值水平介入。

甄榮

