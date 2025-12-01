關志康 - 老夫少妻方程式 | 神耆商機

諾貝爾物理學獎得主楊振寧走完傳奇一生後，他與翁帆那段「82配28」的「忘年婚」，再度成為城中熱話。



飯局間，有前輩打趣道：「登峰造極之年，仍有少妻相伴，而且攜手多年，實屬人生贏家。」這番話半玩笑半感慨，也反映大眾對「年齡差」愛情的複雜心態──既羨慕其浪漫，又難免嘖嘖稱奇。



根據香港統計數字，約7成夫婦屬男方年長。1至4歲的年齡差佔約37.9%，5至9歲佔約23.1%；女方比男方年輕25歲或以上的情況則不足1%。首次結婚的平均年齡差距，長年維持在男大女2歲左右，30年來幾乎紋風不動，彷彿成為港人婚姻的方程式。



有長者笑言：「年紀差太遠總覺尷尬，『老牛吃嫩草』，出街都唔知點介紹。」他又補充：「實際上，男人通常較『遲熟』，我都勸孫女唔好搵同齡男孩。年長10歲、8歲的，性格較成熟，脾氣又穩定，亦較懂照顧人。最重要是，『玩夠』的男人更容易安定下來。否則，當丈夫正值風華正茂的壯年，妻子或許早已步入熟齡。」



那麼，所謂理想的年齡差距應是多少？有社會學教授就提出過「黃金伴侶比率」：男性年齡除以2再加7，就是理想伴侶年齡。以此計算，80歲男士「理論上」適合47歲女性；30歲女性則最匹配約46歲男士；而18歲男生的「最佳對象」則是16歲女生。這套算法聽來有趣，但教授笑說背後不止是數字遊戲，實則反映了心理與社會成熟度的平衡。



教授總結：「愛情不是方程式，年齡差亦難以一概而論。有人喜歡與同齡伴侶攜手同行，有人則偏愛跨代互補。這如同選鞋──有人重視外觀，有人在乎舒適，旁人只見美觀，合不合腳只有自己知曉。說到底，最重要的不是年齡，而是能否在歲月中步伐一致。無論『老夫少妻』，還是青梅竹馬，最難得的，都是遇見對的人，共度這趟旅程。」



