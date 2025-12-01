陳健豪 - 美匯指數未有突破誘因 | 匯市攻略/滙市攻略

本周外匯市場在美聯儲12月議息會議前夕，持續圍繞減息或維持利率不變的爭論中，整體波幅因感恩節假期而集中在上周早段並窄幅波動，但由於市場開始傾向減息，美聯儲減息機會率高達83%，短線美元走勢偏軟，但調整幅度亦屬有限，風險資產氣氛明顯改善，其中新西蘭央行再次減息後似乎減息周期已到尾聲，議息會議後急速反彈逾1%，屬短期見底的初步訊號。市場焦點由此前的鷹派預期急速轉向對12月減息的押注，加大了主要貨幣及貴金屬的波動幅度。



受美國感恩節假期影響，上周環球金融市場包括股市成交量普遍下降，主流貨幣在窄幅區間內震盪，整體流動性偏弱。地緣政治方面，俄烏談判出現進展跡象，結合市場對美聯儲轉鴿的憧憬，風險情緒改善，有利高息與風險貨幣表現。



減息預期短線困擾英鎊



數據方面，過去一星期公布的美國數據整體偏弱：9月PPI與零售銷售不及預期，ADP就業亦顯疲態，就業與需求放緩跡象增強，進一步強化市場對經濟降溫與通脹回落的判斷。多位聯儲官員在靜默期前的言論又轉向鴿派，令12月減息0.25%的機會率由一個月前估計維持不變到急升至近八成，債息回落，美元指數在高位承壓但跌幅有限，反映避險與利差優勢仍在一定程度上支撐美元。



從技術面看，美匯指數在前期高位100.2附近出現橫行整理格局，上方阻力區逐步確認，而中短期均線有轉為走弱的跡象，短線難免引起美元淡友嘗試超前部署博出現雙頂回落。若本周數據再度證實經濟和通脹放緩，指數有機會向下測試前期支持區99.0，阻力仍在7月高位100.2。



英國方面，財政預算公布後，英鎊兌美元出現輕微反彈，但仍未能擺脫近日在1.3020至1.3250的低位整固格局。中線支持區1.27至1.30水平仍可以分段吸納，短線困擾英鎊的因素仍是減息預期，中線似乎明年中個選舉，仍限制英鎊的上升空間。



展望未來一周，市場將進入美聯儲會議前的靜默期，但ISM製造及非製造業PMI、ADP就業、初請失業救濟金人數，以及PCE通脹與個人支出等一系列關鍵指標，將成為左右12月減息預期的因素。但由於市場預期12月減息後，明年首季將維持不變，令美匯指數或繼續於反彈浪的高位即99.0至100.2整固。



資深外匯評論員

陳健豪