朱紅 - 美團窄幅整固 敲「20815」 | 窩輪熱炒特區

朱紅
7小時前
　　美團（3690）上周五收市後公布季績，市場關注管理層對未來盈利能力恢復指引及Keeta海外擴張步伐等。美團績前靠穩，續於103元水平窄幅整固。如看好美團可留意認購證「20815」，行使價123.79元，實際槓桿4倍，明年6月到期。如看淡美團可留意認沽證「19959」，行使價86.88元，實際槓桿3倍，明年9月到期。

　　Counterpoint數據顯示，內地雙十一智能手機銷售按年升3%，期內小米（1810）銷售以市佔17%名列第二。小米股價變動不大，續於41元附近窄幅整固。如看好小米可留意認購證「15304」，行使價64.88元，實際槓桿6倍，明年6月到期；如看淡可留意認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿4倍，明年6月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。

朱紅

