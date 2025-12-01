伍一山 - 恒指雙頂威脅未解除 | 有錢圖

大市上周五再高開低收，恒指以全日高位26011開出，惟很快掉頭倒跌，中段見全日低位25807，午後大部分時間窄幅震盪，收報25858，下跌87點。



以周線圖分析，恒指上周低位25369，高位26136，一周累升638點，呈短陽燭，相信是「射擊之星」及大陰燭急跌後的反彈，不宜過早視為轉勢。周線技術指標仍然偏淡，MACD牛熊，熊差持續擴大；慢隨機指數維持沽貨訊號，9周RSI則升回中軸之上報52.14。周線保歷加通道亦正收窄，橫行局面明顯。



恒指9月下旬升至27381創牛市新高，調整至25145後反彈至27188，前周以大陰燭下跌，形態上似營造雙頂，上周雖反彈，雙頂威脅尚未解除，若跌破頸線25145，雙頂量度跌幅可至22900水平。恒指若守穩頸線，橫行走勢將延續。11月份恒指累跌47點，月線陰陽燭於高位出現「人力車伕」，利淡。



心連心化肥挑戰前高位



國企指數上周五下挫34點報9130，一周累升210點，周線技術指標向淡，MACD牛熊，熊差擴大；慢隨機指數維持沽貨訊號，9周RSI回升至中軸報50.07。11月份國指累跌38點，月線陰陽燭亦高位出現十字星，利淡。



中國心連心化肥（1866）升4.1%收報8.36元，公司今年首3季營收增升3.1%至179.63億元人民幣，淨利潤8億元倒退近48%，主要因為尿素價格維持低位運行，惟第4季是內地尿素市場的傳統儲備季，加上出口強勁，尿素價格明顯反彈。走勢上，股價6月升破4.8元阻力後反覆上揚，10月升至8.31元超買，MACD出現頂背馳，其後於高位橫行整固，上周五以大陽燭略為升破前頂8.31元，MACD雙牛，牛差擴大利好，現價買入，目標價9.6元，跌破8元止蝕。



伍一山